Tant que l’attaque produira...

Parfois, la victoire vous lance des messages clairs.

Gagner des matchs, c’est un point positif, mais il se cache parfois des pièges qu’il faut identifier dans les plus brefs délais.

Claude Julien l’a clairement indiqué. « On ne peut pas continuer ainsi... »

Surtout avec un calendrier aussi exigeant que celui d’une séquence de trois matchs dans l’Ouest canadien. Le Canadien se mesurera à trois équipes bien différentes.

• Des Oilers représentant une énigme. D’accord, Connor McDavid va produire, le plus important, c’est de limiter ses actions. Pour le reste, cette formation a-t-elle ce qu’il faut pour répondre aux attentes des propriétaires et des partisans ?

• Les Flames possèdent de bons effectifs. C’est une équipe aguerrie, une formation dirigée par un nouvel entraîneur et possédant le personnel requis pour terminer au premier rang de la division pacifique.

• Les Canucks de Vancouver constituent la surprise de l’Association de l’Ouest. Travis Green fait confiance aux jeunes joueurs de l’organisation, un engagement pris par les décideurs dans le but de relancer la concession. Elias Pettersson est aux Canucks ce que représente McDavid pour les Oilers.

Il s’agira d’un test important pour le Tricolore. C’est la période de l’année, surtout après le week-end de l’Action de grâce aux États-Unis, où l’on procède à une évaluation approfondie des effectifs. C’est aussi le moment pour certains directeurs généraux d’apporter des changements.

Le scénario

Pour le moment, Marc Bergevin s’en remet à un scénario qu’il n’avait pas prévu dans son ensemble.

• Avait-il prévu que les succès de son équipe jusqu’ici seraient le résultat d’une attaque constamment sur le qui-vive, une attaque menée par Max Domi, que rares étaient ceux qui le voyaient dans un tel rôle avec le Canadien ?

• Avait-il prévu que Jesperi Kotkaniemi apporterait une autre dimension à son équipe ?

Le directeur général a fait preuve d’audace au cours des derniers mois et il a le droit d’afficher un certain optimisme. Mais on n’a pas à lui rappeler que la brigade défensive montre des signes inquiétants et que si Carey Price ne retrouve pas ses points de repère et surtout sa confiance qui, il y a deux ans, était inébranlable, ça va se gâter.

Le Canadien a accumulé des points importants jusqu’ici. Il s’agit d’un investissement qui doit maintenant rapporter des dividendes. Au fur et à mesure que la saison progresse, la compétition s’intensifie. Et c’est là que le défi est encore plus important.

Bergevin et son groupe doivent maintenant s’assurer que le modèle d’affaires proposé au propriétaire Geoff Molson respecte les échéanciers fixés.

Dans les bureaux administratifs, on ne parle pas de reconstruction, un mot rayé du dictionnaire. On parle de transition, mais aussi, on avance des objectifs qu’on pourrait qualifier d’irréalistes, mais qui, soudainement, animent les conversations.

Une qualification aux séries éliminatoires, c’est ce que Bergevin a lancé comme but à atteindre. Or, jusqu’à maintenant, ça fonctionne. Sauf qu’il y a de plus en plus de pièges.

Tant que l’attaque produira... mais pouvez-vous obtenir des garanties ?

La dernière semaine

• Il y avait sept matchs, hier, mais après les rencontres de samedi soir, qui occupait le premier rang des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale ? Patrice Bergeron.

• Les Maple Leafs de Toronto ont officiellement placé William Nylander dans la vitrine. Ils ont jusqu’au 1er décembre pour lui faire signer un contrat, ce qui semble impossible en raison de l’écart sur le plan monétaire entre les deux clans. Un dossier qui fera jaser au cours des prochains jours.

• Martin Brodeur sera intronisé au Temple de la renommée du hockey, aujourd’hui. Est-il le meilleur gardien de l’histoire ? La discussion est ouverte. Cependant, il n’y a pas un seul gardien qui se préparait pour un match comme l’ex-porte-couleurs des Devils du New Jersey. À la question comment pouvait-il être aussi détendu le matin d’un match ou une heure avant un match contrairement à la plupart de ses collègues, il m’avait répondu : « Personnellement, le match débute après la présentation des hymnes nationaux. C’est à ce moment-là que je me concentre entièrement sur les objectifs fixés. » Quant à Martin St-Louis, doit-on rappeler qu’il a relancé la carrière des petits joueurs...