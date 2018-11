Un début de semaine hivernale

MONTRÉAL – Les forts vents qui ont particulièrement affecté l’est du Québec sont désormais de l’histoire ancienne. La semaine aura toutefois une saveur hivernale avec au programme de la pluie, de la neige et un refroidissement avec des températures sous les normales de saison.

À Montréal, la semaine va commencer avec quelques flocons qui tomberont au cours de la matinée, lundi, avant de laisser la place à une alternance de soleil et de nuages. Un maximum de 3 °C est prévu dans l’après-midi. Du côté de Québec, la journée sera ensoleillée, il fera toutefois – 2 °C.

Un système dépressionnaire fera son apparition, dans la nuit de lundi à mardi, et affectera l’ensemble de la province avec de la pluie et de la neige tout au long de la journée de mardi. Jusqu’à 15 cm sont attendus. Les températures oscilleront entre 4 °C et – 10 °C pour l’Abitibi-Témiscamingue.

À Montréal, la journée sera pluvieuse avec quelques flocons, tandis qu’à Québec il neigera. Il fera respectivement 4 °C et 2 °C.

Finalement, les journées de mercredi et jeudi seront plus belles de la semaine : le soleil brillera sur tous les secteurs malgré un refroidissement et des températures ressentis sous les normales de saison. À Montréal et à Québec, le mercure affichera entre - 4 °C et – 6 °C maximum.



Le soleil disparaîtra de nouveau dès vendredi pour laisser la place aux nuages et à la neige, au moins jusqu’à samedi.