Un marché de Noël à Laurier Québec

Le centre commercial Laurier Québec met les bouchées doubles pour aménager un marché de Noël dans l’ancien local de Sears ; une patinoire, des jeux, et tout ce qu’il faut pour amuser les enfants entre deux séances de magasinage en feront partie.

Les ouvriers s’affairent à terminer le Marché de Noël qui doit accueillir ses premiers visiteurs le 16 novembre, au deuxième niveau.

Le Marché hébergera le Royaume du père Noël et une patinoire faite de vraie glace, en plus d’offrir de l’animation pour les tout-petits jusqu’au 4 janvier.

En plus des ateliers de bricolage et de l’usine à bonbons, la programmation comprend des contes, des chants de chorale, et même la visite de Bonhomme Carnaval.

En tout, 35 détaillants s’installeront dans le Marché de Noël afin de recréer la féerie du temps des Fêtes. Pour combler les petits creux, il y aura aussi des kiosques d’alimentation.

L’accès par l’intérieur se fera à proximité de la boutique Québec Loisirs et par la porte 8 pour l’extérieur.

« On est prêt. C’est bien de penser à divertir les enfants, car ça devient long de rester assis dans la poussette », a exprimé Geneviève Mercure, employée de la boutique L’Imaginaire.

« C’est une très bonne idée. On va pouvoir en profiter. C’est rassembleur pour les familles. On ne sait pas toujours quoi faire avec des enfants en bas âge. On est souvent à la recherche d’activités », ajoutent Justine Drolet et Laurence Vachon, deux habituées des lieux.

Le déplacement du Royaume du père Noël ne fait toutefois pas l’affaire de tous les commerçants. Certains craignent une baisse de l’achalandage puisque le cœur des activités sera déplacé.

Bien que le Marché de Noël soit une activité temporaire, Ivanhoé Cambridge, qui est propriétaire de Laurier Québec, a déjà annoncé publiquement qu’il comptait utiliser cet espace pour développer une offre de divertissement permanente.

En septembre dernier, Claude Sirois, président d’Ivanhoé Cambridge, Centres commerciaux, affirmait être en pourparlers avec plusieurs parties intéressées. Le Groupe Sportscène, propriétaire de La Cage, a déjà démontré de l’intérêt.

Réouverture du Méga Parc

Par ailleurs, le nouveau Méga Parc des Galeries de la Capitale ne sera pas prêt pour la période des Fêtes.

L’administration du centre commercial a confirmé qu’il ouvrira plus tard en janvier 2019. La date officielle n’a pas encore été annoncée.

« Dès juillet 2017, lorsque nous avons annoncé ce projet, on parlait de 15 à 18 mois. On est toujours dans ces délais-là », a mentionné Lise-Andrée Roy, directrice du marketing.

Le Méga Parc éphémère sera ouvert jusqu’au 31 décembre.