Un moteur turbo pour le Mazda CX-5 2019

L’édition 2019 du multisegment compact CX-5 ajoutera une nouvelle version Signature haut de gamme, à l’instar de la Mazda6 et du Mazda CX-9, qui bénéficiera d’une hausse de puissance.

Selon le Guide de l'auto, l’habitacle du CX-5 Signature est habillé de matériaux de plus grande qualité, dont un recouvrement des sièges en cuir nappa brun cacao et des boiseries Abachi. La version Signature obtient également un affichage numérique de sept pouces pour le conducteur, des sièges avant chauffants et ventilés, une intégration Apple CarPlay et Android Auto, un volant chauffant, une chaîne audio Bose à 10 haut-parleurs, un affichage tête haute et des rétroviseurs à rabattage électrique, entre autres.

Sous le capot, le CX-5 Signature disposera du moteur quatre cylindres SKYACTIV-2.5T turbocompressé, qui développe 227 chevaux avec de l’essence ordinaire et 250 chevaux avec du super. Une version révisée du logiciel de dynamique de conduite de Mazda, intitulée G-Vectoring Control Plus, figure également à bord.

Pas de détails toutefois quant aux autres déclinaisons du CX-5, qui devaient continuer d’utiliser les moteurs SKYACTIV-G atmosphériques. Le quatre cylindres de 2,0 litres jumelé à la boîte manuelle à six rapports produit 156 chevaux, alors que le moteur de 2,5 litres dans les autres versions sauf la Signature génère 187 chevaux. De plus, on attend toujours le moteur diesel promis par Mazda lorsque le CX-5 a été redessiné pour le millésime 2017.

Les prix du Mazda CX-5 2019 seront annoncés plus tard.