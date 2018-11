Un tweet a failli coûter 17,4 millions $ à McGill

OTTAWA | La crise diplomatique entre le Canada et l’Arabie saoudite causée par un tweet du gouvernement canadien a failli coûter 17,4 M$ à McGill et causer une catastrophe financière à sa réputée faculté de médecine.

«Si cette décision [de l’Arabie saoudite] affecte les résidents et les fellows, nous sommes en énorme péril financier [...] Les conséquences pour nos finances autant que nos soins cliniques du départ de ces étudiants seraient potentiellement catastrophiques», a écrit le 6 août dernier le Dr David Eidelman, doyen de la faculté de médecine de McGill. Ces informations sont contenues dans des courriels et mémos obtenus par Le Journal via accès à l’information.

Celui-ci réagissait à la décision du royaume de l’Arabie saoudite de rapatrier tous les étudiants saoudiens au Canada au milieu de l’été.

La cause : une crise diplomatique qui a éclaté le 5 août à cause d’un gazouillis du ministère canadien des Affaires étrangères qui demandait la «libération immédiate» de militantes pour les droits de l’homme. L’une d’entre elles était Samar Badawi, la sœur du blogueur emprisonné Raif Badawi.

L’Arabie saoudite a avalé de travers ce message et a rapidement expulsé l’ambassadeur canadien du pays avant d’annoncer le rapatriement de ses étudiants au Canada. Ce n’est qu’en octobre que le royaume a décidé de réviser sa décision.

17,4 M$ presque perdus

Le hic : la plupart d’entre eux étudient en médecine et leur formation (100 000 $ par année) est entièrement financée par le gouvernement saoudien. Cette année, il y a 229 résidents et fellows saoudiens à la faculté de médecine. À eux s’ajoutent plus de 50 étudiants à la maîtrise et au doctorat.

Ainsi le départ des résidents en médecine créerait «un manque de liquidité massif» à l’université, s’inquiétait le Dr Eidelman dans des courriels datés du 9 et 10 août.

«Cette situation très regrettable risque de créer de graves problèmes à court et à moyen terme pour notre faculté et notre université. Nous accueillons les résidents saoudiens depuis plus de 40 ans et en dépendons désormais sur eux, a-t-il écrit.

Au final, McGill aurait perdu 17,4 M$ entre septembre 2018 et juin 2018 avec le départ des Saoudiens, selon un mémo daté du 7 septembre.

«Au final, ce sont les étudiants au doctorat qui sont pénalisés et payeront le prix de la diplomatie par tweet», ajoutait le doyen de la faculté dans un courriel au début septembre, avant de savoir qu’il leur serait également permis de rester au pays.

Recherche d’économies

Même si l’exode n’a finalement pas eu lieu, le doyen de la faculté indiquait qu’un rapatriement des Saoudiens représente toujours un risque financier important pour l'université.

«La Faculté de médecine étudie des moyens de réduire les coûts liés au programme, notamment un moratoire temporaire sur le recrutement de personnel administratif et de soutien», a-t-il indiqué. Il a également suggéré la mise en place d’un comité pour trouver des façons de diversifier les revenus de la faculté et contrôler les coûts.

«Tous les résidents et fellows saoudiens en médecine à l’Université McGill, sauf trois, sont revenus cet automne. L’incidence financière de la situation sur la Faculté de médecine a donc été négligeable», a réagi pour sa part McGill, qui ajoute que les répercussions de cette crise sur le nombre total d’inscriptions d’élèves saoudiens ont été très limitées.