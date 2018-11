Une fraudeuse remet de l’argent à ses victimes

Une fraudeuse récidiviste de la région de Lanaudière a réussi à éviter un séjour en prison en remboursant en partie ce qu’elle avait volé à ses victimes, qui estiment que « justice a tout de même été rendue ».

« Nous sommes bien heureux que toute cette histoire prenne fin. Il faut tourner la page un moment donné. Au moins, on récupère une partie de ce qui nous a été pris », laisse tomber avec soulagement l’une des victimes de Lina Di Salvia-Iozzo, Diane Saint-Denis.

La dame de 76 ans a plaidé coupable la semaine dernière au palais de justice de Saint-Jérôme après avoir fraudé trois membres d’une même famille pour environ 138 000 $. Elle se faisait passer pour l’adjointe d’un huissier qui pouvait racheter des terrains, des résidences ainsi que des voitures reprises par l’État.

Lorsque les victimes voulaient avoir un retour sur leurs investissements, la fraudeuse, qui a déjà été condamnée à la prison par le passé, leur émettait des chèques qui n’étaient pas encaissables.

« C’était une femme qui nous faisait miroiter plein de choses. Elle était convaincante », a expliqué Mme Saint-Denis.

Pas de prison

Lina Di Salvia-Iozzo ne purgera pas sa peine en prison. Grâce à une suggestion commune de la défense et de la Couronne, elle a écopé d’une sentence de deux ans moins un jour à la maison. Elle doit rembourser ses victimes pour un peu plus de 107 000 $, soit près de 77 % du montant fraudé.

Elle sera assignée à sa résidence 24 heures sur 24, sept jours sur sept durant les huit premiers mois de sa peine. Pour les huit suivants, elle devra respecter un couvre-feu. Pour les mois restants à sa sentence, elle devra s’engager à « garder la paix ».

« On me suggère que vous n’alliez pas en prison à cause de votre âge avancé, votre santé et à cause du remboursement, ce que je prends en considération », a déclaré la juge.

Nancy McKenna

« On dit que la fraude n’est pas un crime contre la personne, mais à certains égards, ce l’est, parce qu’ils perdent beaucoup, comme leur sécurité financière et leur bien-être », a-t-elle ajouté.

Les victimes estiment que « justice a été rendue », même si la fraudeuse n’ira pas derrière les barreaux. « Une chance qu’on est une famille unie, qu’on s’est soutenus là-dedans », fait valoir Mme Saint-Denis. « Je ne souhaite ça à personne, tout le stress que ça nous a fait vivre. Avant d’investir, faites vos recherches », dit-elle.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe