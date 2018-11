Voici le nouveau logo que les Alouettes porteront (peut-être) en 2019

Une demande d’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a, en effet, été effectuée en juillet dernier pour une série de logos.

Ce n’est un secret pour personne que le département de marketing des Alouettes travaille d’arrache-pied pour regarnir le stade Percival-Molson de spectateurs.

Depuis la fin de l’ère Calvillo et les saisons de misère qui s’en sont suivies, la moyenne d’assistance au domicile des Moineaux est en chute libre .

Après avoir misé, au cours de la dernière saison, sur son histoire pour attirer un nouveau public (et plus particulièrement, les millénariaux par le biais d’un partenariat avec Vice), le président de l’équipe, Patrick Boivin, indiquait récemment à notre journaliste Marc de Foy que la modernisation de l’image de marque des Alouettes figurait parmi ses tâches.

«On va créer une nouvelle identité organisationnelle et une nouvelle culture», déclarait alors Boivin.

«On va adopter une meilleure approche qui va être ancrée dans l’ADN montréalais. Une nouvelle esthétique viendra avec ça, mais cela n’était pas à la base de la réflexion qu’on a faite.»

Nouveau logo

Tout semble donc indiquer que les Alouettes arboreront un nouvel uniforme (et un nouveau logo) à l’orée de la saison 2019.

D’ailleurs, sur le site web lancé cet été pour souligner la longue histoire de la formation montréalaise, une publication datée du 15 octobre dernier est sans équivoque: on y voit le joueur #10 Henoc Muamba portant un uniforme alors inédit.

Image toujoursgame.ca / Alouettes de Montréal

Serait-ce celui qu’arboreront les Alouettes à compter de 2019?

C’est du moins l’hypothèse émise par la sommité en matière de design d’uniformes sportifs, Chris Creamer du réputé site SportsLogos.net.

Creamer de SportsLogos.net, ajoute qu’en plus, une demande d’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a été effectuée en juillet dernier pour une série de logos.

La série comprend notamment le logo principal suivant, qui ornerait le casque des joueurs:

Image SportsLogos.net

Dans ce logo, on voit clairement un M pour Montréal, mais aussi la silhouette d'un oiseau (une alouette) et l'ensemble peut également faire penser à une fleur-de-lys. Aucun détail n'a permis d'identifier le ou les signataires de cet emblème plutôt réussi.



Le casque rendrait également hommage à l’histoire des Als en reproduisant, en plus petit, les quatre anciens logos que l’équipe a eu au fil des ans.

Mais pour l’instant, tout ceci n’est que supposition...

Selon le compte Twitter des Alouettes, le nouvel uniforme des Alouettes sera dévoilé entre le 1er et le 3 février prochain, ce qui correspond au week-end du Super Bowl LIII.