Voyage dans l’Ouest: six joueurs que le Canadien devra surveiller

Le Canadien amorcera un périple dans l’ouest du pays, mardi, face aux Oilers d’Edmonton. Un voyage annuel qui n’est jamais simple pour le Tricolore. Voici une liste de six joueurs que la troupe de Claude Julien devra avoir à l’œil si elle souhaite revenir à Montréal avec une fiche gagnante.

Elias Pettersson, Canucks de Vancouver

Photo d'archives, AFP

À ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le Suédois de 19 ans ne cesse de faire tourner les têtes. En 12 rencontres avant celles de lundi, la recrue avait marqué 10 buts et totalisé 17 points.

Comparée aux frères Sedin par certains et à Pavel Datsyuk par d’autres, la cinquième sélection au total lors du repêchage de la LNH en 2017 sera assurément un danger pour la défensive du Tricolore.

Bo Horvat, Canucks de Vancouver

Photo d'archives, AFP

Les Canucks sont privés de Brock Boeser, aux prises avec une blessure à l’aine. En son absence, Pettersson et Bo Horvat tiennent l’attaque de la formation de la Colombie-Britannique à bout de bras.

Horvat compte neuf buts et 16 points en 18 matchs cette saison. Julien et ses adjoints en feront probablement un élément à surveiller au plan de match.

Johnny Gaudreau, Flames de Calgary

Photo d'archives, AFP

Le petit attaquant des Flames connaît un début de saison à la hauteur de son talent. Avec six buts et 19 points en 18 rencontres, il trône au sommet des pointeurs de l’équipe de l’Alberta, en compagnie de Sean Monahan et de Matthew Tkachuk.

De plus, l’Américain de 25 ans semble aimer jouer contre Montréal. Il a touché la cible deux fois et totalisé 11 points en neuf sorties contre le Tricolore.

Mike Smith, Flames de Calgary

Photo d'archives, AFP

Le vétéran gardien montre une fiche de 4-3-4 en 12 parties contre le CH, mais il n’a jamais facilité la tâche de Canadien. Il montre un taux d’efficacité de ,925 contre l’équipe de la métropole québécoise.

Les visiteurs devront donc se méfier, malgré un début de campagne difficile du portier. Quoi de mieux qu’un adversaire contre qui on a connu du succès pour relancer sa saison?

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Photo d'archives, AFP

McDavid, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur au monde, donnera assurément des maux de tête aux joueurs du Canadien. Fort d’une récolte de 10 buts et 23 points en 17 matchs cette saison, il y a fort à parier qu’il inscrira son nom à la feuille de pointage face au Bleu-Blanc-Rouge.

Malgré tout, le capitaine n’a amassé «que» six points en autant de duels contre Montréal. Seulement 11 clubs dans la LNH peuvent se targuer d’avoir limité la jeune sensation à une moyenne d'un point par match ou moins depuis ses débuts dans la LNH.

Milan Lucic, Oilers d’Edmonton

Photo d'archives, AFP

C’est bien connu, Lucic n’aime pas le Canadien. Il le démontre chaque fois qu’il joue contre lui en s’imposant physiquement.

En plus de ses 14 buts et 28 points en 46 matchs contre le CH, il a également écopé de 96 minutes de pénalité. Aucune autre équipe du circuit Bettman n’a eu droit à un traitement comparable de l'ancien des Bruins de Boston.