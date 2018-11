4 personnes vont quitter la vie XOXO ce mercredi et voici comment ça va se passer

Cette semaine à XOXO, on aura droit à une élimination massive et plusieurs personnes devront dire adieu à leurs amis dans les penthouses.

Comme l’émission de télé-réalité achève bientôt et qu'un ultime couple gagnant doit être nommé, plusieurs célibataires se feront montrer la porte du doigt cette semaine. Et on sait exactement comment ça va se passer!

Les garçons (Maxime, Manuel, Nathan et Justin) auront la tâche d’éliminer deux filles. Comme Molly et Noémie sont les seules filles sans attaches à un gars, on se doute que ce seront ces dernières qui quitteront la vie XOXO.

L’endroit où ça se corse est la deuxième phase de l’élimination. Les conseillers Cary Tauben, Elisabetta Fantone et Olivier Primeau devront s’entendre pour éliminer un couple officiel (donc un gars et une fille affichés ensemble).

Ils devront choisir entre: Manuel + Selma-Rose (groupe Cary)

Manuela et Justin (groupe Elisabetta)

Amélie + Maxime (groupe Oli)

Cindy-Ann et Nathan (groupe Oli)

Puisqu’il y a deux couples dans le groupe d’Olivier Primeau, Cary et Elisabetta risquent de s’allier pour que le proprio du BeachClub se départisse de l’un de ses couples...

À suivre!