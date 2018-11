5 suggestions de cadeaux pour le geek de «comic books» dans votre entourage

Impossible d’y résister désormais. Les radios vous le rappellent tout comme les décorations des commerces environnants: c’est le temps des Fêtes.

Vous pourriez, bien sûr, commencer votre magasinage vers 16h le 24 décembre, histoire d’avoir un avant-goût de l’Enfer, mais - fort heureusement - vous n’êtes pas masochistes à ce point).

Mieux encore, vous pouvez compter sur Pèse sur start pour vous proposer des cadeaux à l’aide de ses listes thématiques.

AUSSI À LIRE: 5 gadgets technos trouvés sur Amazon pour se simplifier la vie

Visiblement sous le choc du décès de Stan Lee, on poursuit donc cette série de listes avec une sélection pour fans de comic books.

#1: L’encyclopédie Marvel

Comme Marvel multiplie films, jeux vidéo et, bien sûr, comic books, il peut arriver qu’on perde le fil.

C’est là que des questions comme «C’est qui déjà cette héroïne et c’est quoi ses super pouvoirs?» peuvent mener jusqu'à des nuits blanches (on exagère un peu, mais quand même).

D’où cette suggestion!

Non seulement cette encyclopédie est pratique, mais c’est également un bel objet (du moins, c’est plus sexy dans une bibliothèque qu’un paquet de biographies de superhéros imprimées via Wikipedia).

Aussi à noter: il est actuellement en rabais!

En effet, les abonnés du service Prime d’Amazon ont droit à un rabais de 6.18$ sur son prix de vente (ainsi que d’un service de livraison aussi rapide que gratuit).

À noter: cette version de l’encyclopédie est disponible qu’en anglais. La version en français offerte sur Amazon date de quelques années et est beaucoup trop chère à notre humble avis.

#2: L’édition Spider-Man de la PlayStation 4

Jeu de l’heure - ex aequo avec Red Dead Redemption 2, disons -, Spider-Man risque de se retrouver sous bon nombre de sapins d’ici la fin de l’année.

On salue donc la bonne idée de Sony d’offrir une édition thématique de la PlayStation 4.

Bien que le prix peut faire sursauter (299.95$ au moment d’écrire ces lignes), la console - décorée aux couleurs du jeu - vient avec un exemplaire de Spider-Man (évidemment), une figurine de l’homme-araignée (ouh!), un livret d’oeuvres d’art inspirées du jeu (wow!) ainsi que des bonis à débloquer tout en jouant.

Aussi à noter: la PS4 est également une machine de choix pour «streamer» du contenu Netflix ou encore pour y brancher un disque dur ou deux avec vos propres médias dessus. Bref, même les gameurs occassionnels qui sont plus télévores ou de type ordinateur ou tablette peuvent en profiter d’une certaine façon.

Vous ne voulez que le jeu et la console sans la figurine et le reste?

Dès le 22 septembre, en prévision du Vendredi fou, PlayStation offrira un combo à 259,99$ chez les détaillants participants .

#3: Une biographie de Stan Lee

Histoire d’en apprendre plus sur ce monsieur à qui l’on doit la plupart des personnages qui ont marqué nos enfances, puis nos bibliothèques, puis les salles de cinéma, puis nos consoles de jeux vidéo, etc., voici une biographie de Stan Lee signée Bob Batchelor.

À en croire cette critique de France Info , l’historien et biographe y aborde aussi les bons coups que les frasques du monsieur.

Décès obligeant, le livre est actuellement en tête des livres en vente sur Amazon où on peut se le procurer sous multiples formes: le livre (à 26.96$), la version Kindle (15.73$) ainsi qu’en fichier audio (offert gratuitement avec un abonnement au service Audible).

En passant: les membres du service Prime profiteront d’un rabais de 2.99$ à l’achat du bouquin.

Malheureusement, le livre ne semble pas avoir été traduit en français à ce jour.

#4: Un abonnement au Netflix des comic books!

En gros, ComiXology est aux comic books ce que Netflix est aux séries télé et aux films.

Avec son service Unlimited, on peut consulter jusqu’à 15 000 comic books, mangas et autres BDs de Marvel, DC et plusieurs éditeurs indépendants sur une multitude de tablettes, téléphones, fureteurs web, etc.

Le prix? 5.99$ américains par mois

Petit hic: le service est offert aux États-Unis en ce moment, mais Amazon - qui est derrière ComiXology - prévoit l’étendre à d’autres territoires sous peu.

À surveiller donc.

#5: Des gugusses de super héros livrés chaque mois!

Si vous avez beaucoup de sous à investir dans un cadeau, on vous propose de payer un abonnement à un service de crates - comme Super Hero Crate, par exemple - à votre geek(ette) préféré(e)

Pour celles et ceux qui se demandent «Mais c’est quoi des crates?», voici donc: comme son nom l’indique, ce service - de plus en plus d’entreprises s’intéressent à ce marché - permet à des geeks de recevoir des cadeaux mystères thématiques de façon mensuelle, bimensuelle, etc. (tout dépendant de l’abonnement, en fait).

Super Hero Crate, par exemple, offre un service de livraisons de comic books accompagnés de t-shirts de super héros, des portes-clés, etc.

Les coûts varient selon les forfaits. Par exemple, en optant pour le forfait à 190$ (américains) pour une année complète, chaque boîte revient à 20$ canadien environ... sans compter les frais d’envoi, toutefois.

On vous invite donc à magasiner avant de trouver la boîte idéale.

Bon magasinage!