Antti Niemi affrontera les Oilers

Le gardien Antti Niemi sera de retour devant le filet du Canadien de Montréal contre les Oilers, mardi soir, à Edmonton.

L’entraîneur du Tricolore, Claude Julien, a confirmé le tout à la sortie de l’entraînement matinal de l’équipe.

«On va de l'avant [avec Niemi]. La seule chose que je peux dire c'est que dans ce voyage-là, on va avoir besoin de Carey Price, qui est notre gardien numéro un», a-t-il souligné.

Julien a également indiqué que le vétéran défenseur Karl Alzner allait être laissé de côté mardi soir au profit du jeune Noah Juulsen, qui a raté les deux derniers matchs de l’équipe après avoir connu une performance en dents de scie contre les Rangers, il y a une semaine.

Juulsen devrait évoluer aux côtés de Mike Reilly.

L’entraîneur a également eu de bons mots pour l’arrière David Schlemko, dont le récent retour au jeu crée une compétition plus intense au sein de l’arrière-garde montréalaise.

«La compétition devient de plus en plus féroce, parce que là, on en a huit qui sont en santé, a-t-il observé. On a aussi Shea Weber qui, d'ici quelque temps, va revenir aussi. (...) Lorsqu'on regarde un gars comme Schlemko, son expérience, le camp d'entraînement qu'il a connu et même son premier match, il a été un atout pour notre équipe.»