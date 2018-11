Cela aura pris une semaine avant que le ton monte entre « pro-Pacte » et « anti-Pacte ».

Au point où l’on se croirait en plein débat sur la « méchante, horrible et satanique charte raciste du PQ »!

Voyez l’genre?

Cette nauséabonde escalade sémantique et lexicale qui tue tout débat... T’es pour la laïcité? T’es un sale raciste xénophobe anti inclusion. T’es pour le multiculturalisme? T’es un suppôt de l’islamisation de l’Occident à la solde des Saoudiens.

La même chose est en train de se produire en ce qui concerne l’initiative, louable, nécessaire, de ceux qui ont instigué le Pacte sur la transition énergétique. Pourtant, tout encouragement à augmenter ce que l’on peut faire pour atténuer notre empreinte écologique devrait être salué non?

Personnellement, j’ai tendance à croire que oui. Que cette initiative est salutaire, en dépit de quelques incohérences. D’ailleurs, j’ai souligné la semaine dernière quelques trucs qui me chicotaient à propos de tout ça. Tout en insistant sur le fait que je demeurais solidaire du principe (le texte du Pacte en somme) et que je ne reniais pas ma signature.

J’ai rapidement compris, encore, que le fait d’émettre quelques réserves sur cette initiative louable pouvait conduire (encore!) dans la fange de notre incapacité de débattre.

Je le répète, j’ai signé le pacte. Certains n’ont pas accepté le fait que je conteste le timing de la chose ou que je souligne que l’urgence d’agir prônée à grands traits par ceux qui ont écrit le pacte était inconséquente avec notre incapacité d’agir plus fermement sur le processus électoral.

Doit-on rappeler que c’est la CAQ qui gouverne le Québec, de façon majoritaire, pour quatre ans... Soit un horizon plus long que le délai de deux ans souvent évoqué pour entreprendre un revirement radical en matière de transition écologique.

Pourtant, c’est le parti qui n’avait aucun plan en matière d’environnement qui a été élu. Il n’y a que quelques semaines de cela. Je continue de croire que ce type de mobilisation aurait pu se faire en pleine campagne électorale afin d’influencer autant que possible le résultat des élections. Mais bon.

La nuance fait place à l’invective, à la cristallisation du débat

On a beau ne pas aimer ça, mais il était inévitable que des voix soulignent les contradictions évidentes entre l’engagement à signer ce pacte et les actions passées ou présentes de certains signataires au haut profil public.

Observateur assidu de l’actualité, notamment par l’angle des réseaux sociaux, la réaction de Roméo Bouchard à la suite de l’annonce de ce pacte m’a particulièrement intéressé. Notamment deux publications pertinentes qu’il a partagées.

La première, de Chantal Levert du Réseau québécois des groupes écologistes :

« Compenser ses voyages en avion en plantant des arbres... bin non

Bon bon bon...ce que je craignais commence. Malgré ce que des vedettes investies d’une magnifique mission sociale, mais pas pantoute informée disent à la radio depuis hier, bin non, on ne peut pas compenser ses voyages en avion en plantant quelques arbres avec une p’tite taxe qui n’hypothéquera pas ton voyage.

Prenons par exemple un aller-retour Montréal-La Havane, tsé pour un p’tit voyage dans le temps des fêtes. On nous dit qu’on peut compenser ce CO2 émis via un organisme qui va planter 3-5 arbres qui absorberont l’équivalent de ce CO2 émis, pour juste 30$ à 60$ selon les dits organismes ou entreprises. Cool! Pas cher, conscience tranquille, go on peut faire nos valises juste en payant un p’tit surplus!

Le problème c’est que les organismes ou entreprises qui plantent pour la compensation estiment le stockage de CO2 sur toute la vie active de l’arbre, soit sur 80-100 ans et que le C02 émis par ce voyage à Cuba lui sera émis sur une semaine ou deux en 6-8 heures de vol aller-retour. Et encore, un feuillu juvénile planté au Québec ne stockera que 5kg (because il perd ses feuilles dont le C02 stocké retournera dans l’atmosphère avec celui de ton voyage) et un conifère qui perd pas ses aiguilles au mieux 7,5 kg dans sa première année. Ces 3-5 arbres plantés au Québec ne stockeront qu’environ 15kg la première année, 18kg la deuxième, 21kg la troisième....soit à la mesure de leur croissance (ils ne peuvent pas stocker plus de kg de ce qu’ils pèsent en matière sèche tsé). En vérité, ce p'tit voyage aura émis 660kg et pour compenser il faudrait planter 60 conifères ou 85 feuillus au Québec pour absorber dans l’année ce voyage (à un coût de 600$ à 850$) ou 20 à 30 arbres en milieu tropical (à un coût de 200$ à 300$). En clair 3-5 chicots plantés au froid québécois vont prendre 15-20 ans avant que ce p’tit voyage soit compensé et pendant ce temps là l’atmosphère n’attendra pas pour se réchauffer de tes souvenirs sur la plage.

Ces calculs idiots que font certains ingénieurs forestiers, plus économistes devant leur ordi qu'écologistes sur le terrain, sont également la base des plantations des papetières à qui le gouvernement permet de couper à blanc des arbres matures en replantant des chicots pour compenser. Dans son film l’Erreur Boréale qui fêtera cette année son 20e anniversaire, Richard Desjardins, une vedette qui s’est informée pour sensibiliser le monde et qui s’est impliqué activement en fondant le groupe écologiste communautaire Action Boréale, fait clairement état de ces sophismes de calculs de savants. Allez donc revoir le film, un documentaire dur, mais réaliste, pas un scénario de Walt Disney...

Bref, en cette urgence climatique la vraie chose à faire, c’est de ne plus voyager par avion. »

Ouille! Voilà qui refroidirait bien du monde. Mais il s’agit d’un argument qui doit être évoqué, que l’on devrait ajouter au débat. Tout en se rappelant que les instigateurs du pacte invitent les gens à faire des gestes dans le mesure de leur capacité de les accomplir...

La seconde publication, celle-ci de Roméo Bouchard qui cite Frédéric Legault :

« L'UPA endosse Le Pacte...

Guy Laliberté, l'UPA, des appuis un peu gênants: les risques et les ambiguïtés de la cause.

Je cite cette réaction qui résume bien la chose:

Frédéric Legault 7 novembre 22:51

Je suis sceptique par rapport à cette nouvelle. L'UPA est un des plus gros lobbys au Québec. Il encourage un modèle d'agriculture industriel et ils mettent des bâtons dans les roues de petits producteurs qui tentent de faire de l'agriculture bio et de proximité. En plus, ils défendent un monopole syndical qui bafoue la liberté syndicale des agriculteurs. À peu de choses près, c'est presque comme si le PLQ endossait les revendications. Si des organisations comme l'UPA endossent nos revendications, je crois que c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment contraignantes et exigeantes. »

C’est que Roméo Bouchard en connaît un brin sur le monde agricole, sur l’UPA, organisation envers laquelle il est depuis longtemps critique. Cela m’intéresse donc grandement.

Il y aura eu aussi des voix discordantes concernant le pacte. On savait déjà que la radio parlée de Québec tournerait la chose en dérision, quand ce n’est pas tout simplement la négation pure et simple du phénomène à la base de l’initiative. Pas de surprises ici.

D’autres, comme Lise Ravary, Sophie Durocher ou Nathalie Petrowski, ont soulevé les contradictions inhérentes à l’engagement de certains artistes ou autres figures publiques à en faire plus; notamment à l’aune du type de train de vie que ceux (elles)-ci mènent.

Manifestement, chez les environnementalistes, cela a souverainement déplu. Car il en va de la force de frappe de cette initiative. Sans la somme de ces personnalités publiques, sans le gros show à la clé dans le cadre du lancement du Pacte, l’effet est beaucoup moins grand. Il fallait donc ratisser le plus large possible.

Et pour ce faire, diluer d’autant les critères à partir desquels tout un chacun pouvait consentir à appuyer le mouvement. Ça aussi plusieurs chroniqueurs l’ont souligné.

En réaction, les Dominic Champagne ou Karel Mayrand ont été lapidaires. J’ai été très surpris que M. Mayrand, sur sa page Facebook, s’en prenne de façon équivoqie à Quebecor :

« APPEL À TOUS ! Nos amis artistes, qui se sont mis courageusement au service du Pacte, se font présentement attaquer par des hordes de trolls menés par les radios poubelles et les chroniqueurs de Québécor. Je pense qu'ils méritent qu'on se porte à leur défense en grands nombres et qu'on leur dise combien leur engagement est important. Partons une campagne d'amour plus forte que la campagne de haine lancée par ceux qui préfèrent attaquer les messagers plutôt qu'entendre le message. Choisissez un ou plusieurs artistes signataires du pacte et défendez-le/la. Les intimidateurs ne doivent pas avoir raison des gens de cœur qui se commettent pour défendre notre avenir.

Je me lance et je débattrai ce mercredi avec Lise Ravary et Sophie Durocher. À la radio de Québécor. Je les mettrai au défi de signer #lepacte. Que dois-je leur offrir en échange? Aller manger un hamburger en Dodge Ram ? »

J'ai lu des textes qui étaient critiques d'un aspect ou d'un autre du Pacte dans plusieurs médias. Je lis ça, une attaque frontale qui vise un média spécifiquement, et je me dis que c'est un brin ironique. Ça survient en ce jour où mon ami Daniel Breton, environnementaliste et ardent défenseur de l'électrification des transports, annonce qu'il en traitera dans les médias de Québécor. Médias que l’on traitera séance tenante de « torchons » et de « vidanges » dans les commentaires jouxtant la publication de Karel Mayrand.

Au moins, ce dernier aura l’occasion de débattre à l’antenne radio du méchant empire.

En terminant, Denise Bombardier a rappelé les propos de M. Champagne alors qu’elle participait à l’émission de radio La soirée est (encore) jeune : « Cela devant un public composé d’écologistes convaincus. Mais de la diatribe qu’il a servie se dégageait l’intolérance. Dominic Champagne use de conjurations et d’exclusions : « La journaliste Nathalie Petrowski, il est temps qu’elle se taise. Quand on ne peut pas faire une réflexion articulée, on se tait. »

J’ai souvent écrit à propos des intégristes et autres extrémistes qui polluent le débat sur la laïcité en tentant par tous les moyens de taire ceux qui ne pensent pas comme eux et de cadenasser tout débat sur la question que ce sont ceux-ci qui sont les plus dangereux.

Que ce soit par rapport à la laïcité, l’environnement ou l’indépendance de la nation québécoise, je privilégie toujours le débat à l’assignation au silence. Du débat peuvent naitre des nuances; le silence imposé n’accouchera que de clivages plus grands.

Sans l’impartir au débat ici, car je la cite hors contexte, le mot de la fin à Marie-France Bazzo, une dame que j’admire, notamment, par sa capacité de discuter, de débattre. Elle a écrit ceci en ouverture de l’ouvrage collectif Démantèlement tranquille (au sein duquel Karel Mayrand signe un texte très pertinent sur le lourd héritage de la Révolution tranquille en matière de transports) :

« S’il y a une chose dont je suis certaine, c’est que si nous osions débattre, au Québec, nous aurions une société en meilleure santé politique. [...] le débat est un formidable outil démocratique. C’est un muscle. Sauf qu’au moment où nous en aurions eu besoin pour défendre des valeurs auxquelles nous tenons, nous nous rendons compte que le muscle est atrophié. »

En somme, les instigateurs du Pacte ne méritent pas d’être trainés dans la boue et les artistes qui ont endossé l’initiative ne devraient pas faire l’objet de mépris. En contrepartie, ceux qui soulignent les incohérences de l’initiative ne sont pas en « pleine campagne de haine » non plus.

Si les uns et les autres se cambrent dans cette espèce de surenchère de vocabulaire méprisant, c’est la cause que l’on prétend défendre qui en souffrira le plus. Tout ça nous conduira dans un cul de sac. Notre incapacité de débattre sainement à propos de laïcité en est un exemple probant.