Célinununu: une collection audacieuse

« Audacieuse » et « actuelle », voilà comment les experts en mode décrivent la nouvelle collection de vêtements non genrés pour enfants de Céline Dion.

Photo courtoisie, Celinununu.com

Une journée après avoir fait languir ses admirateurs avec une mystérieuse vidéo sur le web, Céline Dion a confirmé son association avec la marque de vêtements non genrés pour enfants, Nununu. La nouvelle collection, appelée Célinununu, propose des articles qui vont du bonnet pour bébé, à 31 dollars, jusqu’au veston en cuir, à 447 $.

Photo courtoisie, Celinununu.com

Marché international

« C’est très beau, j’aime beaucoup ça, déclare la styliste de mode, Louise Labrecque, au Journal. C’est vraiment actuel et dans l’air du temps. Ça va avec ce que Céline devait faire. Si elle lançait une ligne, il fallait que ce soit un peu différent. Sinon, elle allait dans les stéréotypes. »

Photo courtoisie, Celinununu.com

Jean Airoldi salue l’idée de Céline Dion de se lancer dans les vêtements unisexes. « C’est quand même audacieux pour elle de le faire. On pourra l’analyser quand ça fera deux ou trois ans qu’elle fait des collections et voir où ça s’en va. »

Céline Dion peut se permettre de lancer une telle collection, car elle s’adresse à un marché international, mentionne le styliste et chroniqueur mode. « Je me verrais durement sortir une collection comme celle-là à l’Aubainerie dans un marché local. »

Photo Chantal Poirier

L’an dernier, les magasins Simons ont lancé au Québec leur toute première collection non genrée. Il s’agissait d’Éditions Unisexe, pour la saison automne-hiver de 2017-2018.

Gagner en popularité

La nouvelle collection de Céline Dion devrait permettre aux vêtements non genrés de jouir d’une meilleure vitrine. C’est ce que croit le cofondateur de la marque unisexe Autre Riche, Alexandre Jacques, installé à Québec. « Je suis absolument certain que les vêtements non genrés vont gagner en terme de popularité. Il y a des gens qui veulent être marginaux et sortir des tendances habituelles. »

Pour Mary-Jo Dorval, cofondatrice et designer de la marque montréalaise Trucs d’enfants, qui se spécialise dans les vêtements non genrés pour les petits, la mode unisexe est par contre encore difficile à trouver dans les boutiques. « Surtout dans les grandes chaînes, car leur but est d’augmenter les ventes. Le même vêtement est donc décliné en deux genres pour en vendre deux fois plus. »

La nouvelle collection de vêtements non genrés de Céline Dion est en vente sur celinununu.com. Une vidéo comique montrant la chanteuse entrer par effraction dans une pouponnière a fait beaucoup jaser mardi sur le web.