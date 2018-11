Chiasson et l’éternel recommencement

EDMONTON | Gagner la coupe Stanley permet de réaliser un rêve d’enfance. Toutefois, cela n’assure pas une sécurité d’emploi.

Alex Chiasson est bien placé pour le savoir. Son été a été divisé en deux temps. D’abord, il a célébré la conquête du précieux trophée remporté avec les Capitals de Washington. Puis, étant sans contrat, il s’est mis à la recherche d’un nouvel employeur.

« Je ne m’attendais pas à être dans cette position à la fin du mois de juillet », a raconté le Québécois, à qui les Oilers ont finalement fait signe.

Cependant, comme cela avait été le cas l’été précédent, Chiasson s’est présenté au camp d’entraînement avec un simple carton d’invitation en poche. Une fois de plus, il a prouvé qu’il peut être encore utile et de nouveau, il a signé un contrat d’une seule saison.

« J’ai su passer à travers plein de choses dans ma carrière. J’ai su profiter de mes occasions quand je les ai eues. Comme tout le monde, je cherche de la sécurité et un plus long contrat. Dans mon cas, ce n’est pas aussi facile que ça », a-t-il indiqué.

En fait, c’est la quatrième fois de suite que le patineur de 28 ans doit se contenter d’une entente à si court terme. Seul son contrat d’entrée dans la LNH (trois ans) fut d’une durée plus longue.

« Je crois encore en mes moyens de prouver que je peux avoir un contrat à plus long terme. Je vois ça comme un défi », a-t-il soutenu.

Jusqu’à maintenant, Chiasson ne s’en tire pas trop mal dans la capitale albertaine. Après avoir été laissé de côté lors des cinq premiers matchs des Oilers, il a touché la cible six fois lors des huit suivants. Ça lui a permis d’obtenir une promotion au sein du deuxième trio, à la droite de Ryan Nugent-Hopkins et de Tobias Rieder.

L’expérience fait défaut

Cela dit, la situation chez les Oilers est loin de ressembler à celle qui prévalait avec les Capitals l’hiver dernier. Malgré la présence de plusieurs jeunes joueurs talentueux, Connor McDavid et Leon Draisaitl en tête, la troupe de Todd McLellan n’est pas en mesure de se faire justice.

« C’est une équipe jeune avec moins d’expérience qu’à Washington. On apprend beaucoup tous les jours, mais ce manque d’expérience nous fait parfois mal », a souligné le vétéran de sept saisons.

Avant le passage du Tricolore, hier, l’équipe albertaine venait d’encaisser quatre revers consécutifs.

« On a oublié ce qui nous permettait de gagner. Il faudrait essayer de gagner 1 à 0 ou 2 à 1 au lieu d’ouvrir le jeu et d’y aller pour une victoire de 5 à 1. Jouer le jeu plus simple et plus serré. »

Voilà qui fait également partie de l’apprentissage.