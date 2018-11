De la nostalgie en français

Le Capitole va vivre un été en français. Après le spectacle du Cirque Éloize inspiré de l’œuvre d’Harmonium, c’est au tour de la revue musicale Francostalgie, animée par Michel Drucker, de confirmer un long séjour dans la capitale en 2019.

Le spectacle rassemblant 65 grands succès du répertoire francophone (Dion, Bruel, Aznavour, etc.) de 1965 à 1995 s’installera au Capitole pour 42 représentations, du 31 juillet au 15 septembre.

Il prendra le relais de Serge Fiori – Seul ensemble, qui sera à l’affiche pour 19 représentations du 20 juin au 7 juillet.

C’est donc dire qu’après avoir fait la part belle aux grands succès anglophones grâce notamment à Elvis Experience et au spectacle musical Saturday Night Fever, le Capitole se tourne pour une rare fois vers le français.

« La dernière fois qu’on a présenté un spectacle en français, c’était en 2008 avec Les Misérables. Et c’est le premier été qu’on a deux spectacles en français », convient le propriétaire du Capitole, Jean Pilote.

Les anecdotes de Drucker

Construit autour d’une narration vidéo du célèbre animateur Michel Drucker, qui raconte des anecdotes et souvenirs de ses entrevues avec les grands artistes québécois et français qu’il a reçus au fil de sa longue carrière, Francostalgie a connu sa première hier soir, à l’Olympia de Montréal.

« Michel Drucker est là virtuellement grâce à un montage. Il parle des chanteurs français qui sont venus au Québec et des chanteurs québécois qui sont allés en France », indique Jean Pilote.

Quatre chanteurs

Conçu par Éric Young du Groupe Entourage, mis en scène par Pierre Séguin et présenté prochainement dans quelques villes de la province, cet hiver et ce printemps, le spectacle met en vedette, pour l’instant, les voix de Maxime Landry, Vanessa Duchel, Michaël et Éléonore Lagacé.

Par contre, Jean Pilote aimerait bien ajouter quelques chanteurs, en vue de sa résidence estivale à Québec.

« Nous nous sommes entendus pour en faire une plus grosse production pour le Capitole », affirme-t-il.

Le spectacle pourrait éventuellement être présenté en France. À cet effet, des annonces sont prévues au cours des prochains mois.

► Les billets pour les 42 représentations de Francostalgie seront mis en vente à compter de samedi.