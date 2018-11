Déjà un nouveau DLC de Spider-Man

Sony vient tout juste de confirmer que le prochain DLC de Spider-Man, Turf Wars, sortira le 20 novembre. Ce dernier pourra être acheté seul ou dans le bundle City That Never Sleeps (33,49$).

Ce prochain chapitre continuera l’histoire du dernier DLC où Hammerhead s’amuse à faire le bordel à travers New York City. Yuri Watanabe et Spider-Man devront encore faire équipe pour mettre fin à la violence dans les rues de la ville, et combattre des méchants. Bref, on poursuit la recette déjà gagnante de Spider-Man.

Le DLC aussi vient avec trois nouveaux costumes: Spider-Armor MKI, Spider-Clan et Iron Spider Armor (classique, pas le nouveau).

courtoisie

Quel est votre «suit» préféré dans le jeu?