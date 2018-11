Des vapoteries vendent à des mineurs

Une boutique de vapotage sur cinq s’est fait prendre à laisser entrer des mineurs ou à leur vendre ses produits, un taux supérieur à la moyenne des commerçants.

Photo courtoisie Michel Gadbois

Président AQDA

Contrairement aux dépanneurs, les boutiques de cigarettes électroniques n’ont pas le droit de laisser entrer des mineurs dans leur commerce. De plus, aucun détaillant n’a le droit de vendre ces marchandises aux jeunes.

Le ministère de la Santé envoie donc des jeunes de moins de 17 ans qui ne possèdent pas de fausse carte d’identité pour tester les commerçants.

Depuis le début de 2018, 41 vapoteries se sont fait prendre à ne pas respecter ces règles sur les quelque 200 inspectées par le ministère, soit 21 %. En comparaison, 14 % de tous les détaillants qui vendent des produits du tabac en ont vendu à des mineurs.

Selon Alexandre Painchaud de l’Association québécoise des vapoteries, le taux d’infraction des vapoteries est gonflé par le ciblage « mesquin » du ministère.

« Je ne dis pas qu’il n’y a eu aucune vraie infraction », précise M. Painchaud, qui a lui-même stoppé des jeunes qui tentaient leur chance sans carte d’identité. « Mais il y a eu du zèle. Moi-même, j’ai été inspecté quatre fois alors que le dépanneur [voisin] n’a pas été inspecté une seule fois. »

Des propriétaires de boutique ont déjà reçu une amende pour un jeune qui demandait à aller aux toilettes ou encore parce qu’une femme était entrée avec un enfant en très bas âge, illustre-t-il.

« On n’est pas parfaits, mais on met beaucoup d’efforts sérieux », dit de son côté Michel Gadbois de l’Association québécoise des dépanneurs en alimentation (AQDA). Il incite d’ailleurs ses membres à obliger leurs employés à suivre une formation en ligne sur le sujet et à s’inscrire à un programme volontaire de clients mystères.

« Épidémie »

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac s’inquiète que des commerçants vendent aux mineurs malgré l’interdiction, notamment parce que certains produits sont conçus pour être attrayants pour les jeunes, explique Flory Doucas.

C’est le cas de l’e-cigarette Juul, qui est si populaire chez les jeunes Américains que le commissaire de la Food and Drug Association la décrit comme une « épidémie ».