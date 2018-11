Facile d'avoir accès aux aînés dans les CHSLD

L'accès à plusieurs centres d'hébergement et de soin de longue durée (CHSLD) et à leurs résidents des régions de Québec et Saguenay est bien peu contrôlé, ont constaté des journalistes de TVA Nouvelles qui se sont rendus dans ces établissements avec une caméra cachée.

À Québec, TVA Nouvelles a visité une dizaine de résidences dans les secteurs de Sainte-Foy, Lebourgneuf, Charlesbourg et Limoilou. Un peu partout, des mesures de sécurité, incluant des caméras et des verrous, sont visibles, mais il suffit de profiter du passage de quelqu'un ou de prétendre venir visiter un proche pour pouvoir s'infiltrer dans les CHSLD.

Une fois à l'intérieur, la journaliste de TVA a pu se promener sur les étages, cogner aux portes des chambres et observer les aînés dans la salle à manger, sans être inquiétée.

La journaliste a été interpellée dans une seule des résidences visitées, où des employés postés à l'entrée contrôlent les allés et venus des visiteurs.

Le scénario s'est avéré similaire à Saguenay, où quatre CHSLD ont été visités en octobre dernier. Même si les portes étaient verrouillées, il a été très facile d’entrer à l’intérieur des CHSLD de la Colline, Beaumanoir, Mgr-Victor-Tremblay et Saint-Joseph. Il n’a suffi que de sonner ou encore d’appuyer sur un bouton pour que les portes s’ouvrent.

Aucune question n’a été posée. La journaliste n’a jamais eu à s’identifier ou à mentionner quel bénéficiaire elle venait rendre visite. Elle a pu circuler durant plusieurs minutes sur les différents étages des établissements.

Dans les CHSLD Saint-Joseph à La Baie et de la Colline à Chicoutimi-Nord, il a même été possible d’entrer dans des chambres de bénéficiaires sans la moindre embûche.

Au CHSLD Beaumanoir, sur la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi, la journaliste a aussi eu accès à plusieurs résidents. Ce n’est qu’au bout d’une dizaine de minutes à arpenter les couloirs qu’elle a finalement été reconnue par des préposées aux bénéficiaires.

Il n’y a que dans le CHSLD Mgr-Victor-Tremblay, sur la rue d’Angoulême à Chicoutimi, que les préposées aux bénéficiaires ont rapidement intercepté la journaliste afin de la questionner sur la raison de sa présence.

Cette facilité d'accès aux CHSLD pose des questions sur les risques auxquels sont exposés les aînés, par exemple le vol d'objets précieux ou de médicaments ou, encore, les agressions.

La suite du reportage de TVA Nouvelles sera diffusée mercredi, avec notamment des réactions des proches des bénéficiaires, du syndicat des préposés et des autorités de la santé.