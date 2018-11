Gaza: les groupes palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël

GAZA | Les groupes palestiniens, dont le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, ont annoncé mardi soir un cessez-le-feu avec Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne, et ont indiqué qu’ils s’y tiendraient si l’État hébreu le respecte également.

« Les efforts de l’Égypte ont permis d’aboutir à un cessez-le-feu entre la résistance et l’ennemi sioniste, et la résistance le respectera aussi longtemps que l’ennemi sioniste le respectera », ont annoncé les groupes dans un communiqué conjoint. Aucune confirmation n’a été obtenue dans un premier temps de la part d’Israël.

Israël se garde en général de commenter de telles annonces.

La bande de Gaza et le territoire israélien alentour sont le théâtre depuis dimanche de la plus sévère confrontation entre l’armée israélienne et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014.

Les groupes palestiniens ont tiré des centaines de roquettes et d’obus de mortier en direction d’Israël. L’armée israélienne a frappé des dizaines de positions du Hamas et du Jihad islamique.

La branche armée du Hamas a indiqué agir en représailles à une incursion des forces spéciales israéliennes qui s’était soldée dimanche par la mort de sept membres des forces palestiniennes, et celle d’un officier israélien.

« La résistance s’est défendue et a défendu son people contre l’agression israélienne », a dit dans un communiqué le chef de Hamas Ismaïl Haniyeh.