Hommage au premier char

On n’oublie jamais sa première auto. C’est rarement la plus fiable ou la plus jolie, mais ça demeure un moment marquant de notre vie d’automobiliste.

À lire aussi: Quelles voitures conduisent les étudiants?

À lire aussi: On n'oublie jamais son premier char

Dans le cadre d’un nouvel épisode de Podcast de chars, disponible sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer se remémorent leurs premiers amours mécaniques. Et sans surprise, ce ne sont pas des voitures ordinaires!