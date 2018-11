JO 2026: Calgary vote mardi

CALGARY - La population de Calgary est invitée à se rendre aux urnes, mardi, afin de se prononcer si oui ou non elle souhaite que leur ville organise les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2026.

Le débat sur l’éventuelle candidature de Calgary dure depuis plusieurs mois. Malgré l’investissement de la Société de candidature de Calgary 2026 pour mettre sur pied une candidature «solide et respectant les normes les plus élevées des Jeux», les citoyens restent indécis.

Certains y voient une opportunité, tandis que d’autres, plus réticents, s’inquiètent du financement du projet. Dans un communiqué publié lundi soir, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont encouragé les citoyens à aller voter: «Calgary 2026 offre l'occasion d'accueillir les athlètes de la planète avec le retour des Jeux olympiques d'hiver dans la ville et la venue des Jeux paralympiques pour la première fois. Les Jeux d'hiver mettraient en vitrine le meilleur du Canada aux yeux du monde entier, réunissant le pays dans une vague de solidarité, de conviction et de franc jeu tandis que nous célébrons ce que nous représentons comme pays et comme peuple», peut-on lire.

Le COC et le CPC ont également évoqué les Jeux olympiques d’hiver de 1988 qui se sont déroulés à Calgary et qui, selon eux, «ont inspiré la prochaine génération d'athlètes, ont imprégné un sentiment de fierté dans la communauté et contribué à l'identité de la ville de Calgary».

Deux autres candidatures sont toujours en lice pour les Jeux de 2026, soit Milan/Cortina d’Ampezzo en Italie et Stockholm en Suède, dont le dossier bat de l’aile notamment en raison de difficultés financières et de l’administration municipale. Au départ, neuf villes de sept pays différents souhaitaient accueillir les Jeux. Six d’entre elles ont finalement renoncé à leur candidature.

En octobre dernier, le gouvernement provincial de l’Alberta s’est engagé à investir 700 millions $ advenant la présentation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Calgary en 2026.

Le dépôt officiel et définitif des candidatures est le 19 janvier prochain.