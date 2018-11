La fin d’une époque?

L’entraîneur-chef des Packers Mike McCarthy et le quart-arrière étoile Aaron Rodgers en sont à une 13e saison ensemble à Green Bay. S’il y a eu quelques bruits dans le passé disant que le mariage tirait probablement à sa fin, les rumeurs ne se sont jamais matérialisées. Cet hiver, le divorce pourrait véritablement être prononcé.

En 2016, avec une fiche de 4-6, les Packers couraient tout droit au désastre, mais ont ensuite remporté huit matchs de suite pour filer jusqu’en finale de conférence et faire taire les rumeurs de dissension. La saison dernière, la blessure de Rodgers qui a saboté la campagne a occupé toute l’attention.

Mais voilà, les Packers se cherchent encore et, si leur rendement continue de laisser à désirer, ils pourraient rater les séries pour une deuxième année de suite, ce qui s’avérerait une première depuis les saisons 2005 et 2006, quand Rodgers était un vert débutant qui apprenait sur le banc derrière Brett Favre.

Des signes d’usure

Ne sautons pas aux conclusions, puisque cinq des sept derniers adversaires des Packers, dont les Seahawks jeudi soir, montrent actuellement une fiche perdante. Et Rodgers a habitué ses fidèles au fil du temps à son jeu souvent implacable au moment où la pression monte, en novembre et décembre.

N’empêche que dans la NFL, de si longues associations entre un pilote et son quart-arrière ne sont pas monnaie courante. Actuellement, seuls Bill Belichick et Tom Brady revendiquent plus d’ancienneté ensemble.

Mais bref, il serait tout à fait normal qu’il y ait des signes d’usure, même si Rodgers a encore juré en octobre que sa relation avec McCarthy demeurait excellente. Difficile de prétendre le contraire en pleine saison !

Plusieurs voix s’élèvent pour déplorer le manque de créativité à l’attaque des Packers. Mis à part Davante Adams, les autres receveurs ne semblent pas se démarquer sur une base constante. Rodgers doit souvent tenter des passes miraculeuses, que lui seul a le don de compléter.

Des questions

Pourquoi les receveurs des Chiefs, des Rams, des Saints et des Patriots, par exemple, ont l’air si souvent ouverts ? Seulement parce qu’ils sont supérieurs ou parce que les schémas offensifs leur donnent plus d’occasions de l’être ?

Et pourquoi McCarthy continue d’ignorer le jeu au sol à ce point en s’appuyant à outrance sur Rodgers ? Cette saison, les Packers sont 27es pour le nombre de courses par match. Ils étaient 29es en 2016.

Il est loin d’être impossible que la flamme renaisse entre Rodgers et McCarthy. Encore faut-il que le patron cesse de mettre ses œufs dans le même panier en priant pour quelques miracles.