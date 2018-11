L'agent de Phillip Danault lui lance des fleurs

Don Meehan est un des agents de joueurs de la Ligue nationale (LNH) les plus influents, en compagnie de Pat Brisson. Celui qui a étudié aux universités Concordia et McGill représente plusieurs joueurs-vedettes de la LNH, dont Erik Karlsson, P.K. Subban et Brad Marchand, notamment.

Et il représente également le joueur de centre du Canadien de Montréal Phillip Danault. Ce dernier a d’ailleurs récemment accepté un nouveau contrat de trois ans, d’une valeur de 9,25 millions $, il y a quelques mois.

Même si c’est son boulot de bien faire paraître les athlètes qu’il représente, Meehan n’a pas hésité à lancer des fleurs au Québécois.

«Ce qui est si positif à propos de Phillip, c’est son engagement et son habileté à être un joueur complet, a souligné Meehan lors de l’émission Les Partants, mardi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Et je pense que c’est sa plus grande qualité. Les entraîneurs respectent énormément les joueurs qui excellent dans les deux sens de la patinoire et qui donnent une chance à leur équipe de gagner. Ce n’est peut-être pas spectaculaire [pour les partisans], mais c’est spectaculaire pour une équipe.»

Le dossier Karlsson

Par ailleurs, Meehan a eu son mot à dire dans l’échange qui a envoyé Karlsson des Sénateurs d’Ottawa aux Sharks de San Jose.

«Je pense que c’était une situation compliquée, a-t-il admis. Il y avait plusieurs facteurs impliqués dans ce processus. Au final, je pense que le tout a bien fonctionné pour le joueur et pour l’équipe. C’est l’entente parfaite.»