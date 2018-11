Le Canadien malmené par les Oilers à Edmonton

Peu importe l’identité de son gardien, le Canadien de Montréal continue d’accorder beaucoup de buts.

Mardi soir, alors qu’il disputait le premier d’une série de trois matchs dans l’Ouest canadien, il s’est incliné par la marque de 6-2 devant les Oilers, à Edmonton.

Antti Niemi était chargé de protéger la cage du Tricolore pour un deuxième match de suite après avoir aidé les siens à battre les Golden Knights de Vegas, samedi au Centre Bell.

Il a été déjoué six fois sur 43 tirs.

À ses huit derniers matchs, le CH a concédé au moins quatre buts à sept reprises.

En attaque, Max Domi a atteint le plateau des 10 buts pour la première fois depuis sa saison recrue, en 2015-2016 avec les Coyotes de l’Arizona.

Andrew Shaw a aussi trouvé le fond du filet. Il s’agit d’un quatrième but en trois sorties pour le pugnace attaquant.

Leon Draisaitl (un but et deux mentions d’aide) et Connor McDavid (trois passes décisives) ont chacun amassé trois points dans la victoire des favoris de la foule.

Matt Benning, Drake Caggiula, Ryan Nugent-Hopkins, Kris Russell et Darnell Nurse ont aussi fait trembler les cordages pour les Oilers.

Mikko Koskinen a quant à lui réalisé 27 arrêts.

Le Canadien visitera les Flames de Calgary jeudi et les Canucks de Vancouver samedi.