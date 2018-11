Le groupe QW4RTZ brille en France

Le quatuor québécois QW4RTZ a charmé les quatre jurés de La France a un incroyable talent, ce qui lui a permis d’accéder directement à la demi-finale de l’émission. Et peu importe l’issue du concours, sa visibilité en France n’est pas terminée, une collaboration avec Hélène Ségara étant déjà dans les cartes.

« C’est complètement hallucinant, souffle Philippe C. Leboeuf au bout du fil. Hélène Ségara est venue nous voir en coulisse pour échanger nos coordonnées. Elle veut travailler avec nous sur une chanson plus tard. »

Sur l’invitation d’une recherchiste de La France a un incroyable talent, les quatre chanteurs se sont envolés vers Paris en août dernier pour prendre part aux auditions télévisées de l’émission.

« On a tourné en 2016 une vidéo pour la chanson La Tribu de Dana qui a résonné en France grâce à YouTube. J’imagine que c’est ce qui nous a permis de capter leur attention », avance Philippe C. Leboeuf.

Ils ont donc utilisé cette chanson comme point de départ pour leur numéro d’audition, enchaînant alors avec un medley composé de Believer d’Imagine Dragons et de Girls Like You de Maroon 5, le tout servi à la sauce a capella.

Sugar Sammy

Philippe C. Leboeuf avoue avoir été particulièrement nerveux avant d’entrer en scène. Mais un visage dans le panel de juges l’a rapidement rassuré : celui de Sugar Sammy, recruté par La France a un incroyable talent pour la présente saison.

« Il a tout de suite reconnu notre accent québécois et j’ai l’impression qu’il était content de retrouver des Québécois sur l’émission. Ça nous a aussitôt mis à l’aise, on avait l’impression de se retrouver en terrain connu. Je pense qu’on aurait plus figé si on s’était retrouvés devant quatre jurés français », explique le chanteur.

« Il a aussi eu de très bons mots pour nous. Après notre prestation, il a raconté au public que certains de ses amis nous avaient vus en spectacle au Québec et qu’ils avaient beaucoup aimé. C’était vraiment super. On sait très bien que ça n’a aucun impact sur le vote, mais on avait en quelque sorte l’impression qu’il était de notre côté », ajoute-t-il.

La suite en décembre

Pour la suite des choses, les téléphiles français pourront revoir QW4RTZ lors de la demi-finale de La France a un incroyable talent, diffusée le 11 décembre prochain sur les ondes de M6.

L’épisode a été tourné à la fin du mois d’octobre, mais, évidemment, les quatre chanteurs sont tenus au secret quant à leur avenir dans la compétition. On sait toutefois que l’expérience n’aura qu’attisé leur désir de percer de l’autre côté de l’Atlantique.

« Comme c’est la première fois qu’on participe à une expérience de cette envergure, on ne sait pas quel genre d’impact ça peut avoir sur notre carrière en Europe ; ça peut faire un effet assez incroyable, comme ça peut ne rien changer du tout. Mais ça fait très longtemps qu’on espère tourner en Europe, alors c’est notre chance d’entrer par la grande porte », confie Philippe C. Leboeuf.

La demi-finale de La France a un incroyable talent sera diffusée le 11 décembre.