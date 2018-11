Le Montréalais Amor Ftouhi trouvé coupable de terrorisme

FLINT, Michigan – Le Montréalais Amor Ftouhi, qui avait poignardé un policier à l'aéroport international de Flint, au Michigan, en 2017, a été trouvé coupable de terrorisme, mardi.

Le jury composé de huit hommes et six femmes n'a eu besoin que d'une petite heure de délibérations pour déclarer coupable le Canadien d'origine tunisienne, âgé de 50 ans, qui faisait face à des chefs d’accusation de terrorisme, d'avoir commis un acte de violence dans un aéroport international et d’avoir interféré avec le personnel de sécurité d'un aéroport, ont rapporté les médias locaux.

En juin 2017, Amor Ftouhi s'était rendu aux États-Unis, où il a tenté de se procurer une arme à feu, sans succès. Il s'était alors retrouvé à l'aéroport de Flint, quelques jours après avoir franchi la frontière, où il a poignardé le policier Jeff Neville dans le cou en criant «Allah Akbar».

Selon le bureau du Procureur des États-Unis, Ftouhi souhaitait ensuite lui voler son arme de service, pour ouvrir le feu sur les voyageurs présents dans l'aérogare. Il a cependant été maîtrisé avant de pouvoir y parvenir.

M. Neville était présent lorsque le jury a rendu son verdict. «Je voulais me rappeler de lui. La dernière fois que je l'avais vu, avant la semaine dernière, on se battait au sol à l'aéroport», a confié le policier aux médias en sortant du palais de justice, selon des propos relayés par le site Mlive.com.

L'homme, qui ne travaille plus à l'aéroport, a fait part de son soulagement après la décision du jury. «Je me sens en paix. Je me sens bien, tout compte fait. J'ai survécu à une attaque qui avait pour but de me tuer. [...] C'est définitivement un événement qui a changé ma vie», a-t-il poursuivi.

Le procès d'Amor Ftouhi s'était amorcé la semaine dernière à Flint. Il devra maintenant revenir en cour le 7 mars prochain, où le juge Matthew F. Leitman prononcera sa peine.

Le Montréalais pourrait écoper d'une peine de prison à vie.