Le pari fou des Hôtesses d’Hilaire

Les Hôtesses d’Hilaire vivent en ce moment une période tout à fait foisonnante. Six mois après le lancement en numérique de son album Viens avec moi, la formation acadienne donne vie à cet opéra rock sur les planches.

« On a toujours aspiré, depuis nos débuts, à être théâtral dans nos spectacles. On n’avait toutefois jamais les moyens pour aller au bout de nos idées. La chose est devenue possible avec l’implication de différents partenaires. Je vis un rêve », a lancé le chanteur Serge Brideau, lors d’un entretien.

Les Hôtesses d’Hilaire s’arrêtent à l’Impérial Bell jeudi, avec cet opéra rock qui raconte les parcours de deux artistes acadiens qui ont pris des chemins totalement différents.

Viens avec moi, c’est l’histoire de Kevin, qui vit à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, et qui est devenu populaire à la suite de son passage à l’émission de télé-réalité Pousse ta note.

« Il devient populaire trop rapidement. Il rencontre Lucien Francoeur au Centre Bell et il subira une transformation qui l’amènera à devenir le chanteur des Hôtesses d’Hilaire. La formation, icône de la scène underground, commence à avoir du succès, mais Serge, leur chanteur, tombe dans la poudre », a résumé le chanteur.

Viens avec moi aborde la notion de succès, d’authenticité, et l’exploitation commerciale.

« On parle de ce qui nous fait rire et ce qui nous tombe sur les nerfs », a-t-il dit, ajoutant qu’il était difficile pour un artiste de se démarquer, en restant intègre face à lui-même et à son art, dans une surabondance de divertissements et une cacophonie de médias sociaux.

Une chance unique

Les Hôtesses d’Hilaire ont travaillé pendant deux ans sur l’écriture de Viens avec moi.

« La musique est arrivée assez rapidement, mais l’écriture des textes a été une opération un peu plus longue et complexe. Il a fallu écrire pour plusieurs personnages, et il était très important que l’histoire se tienne », a mentionné le chanteur.

Une équipe de 19 personnes feront vivre cet univers que le chanteur qualifie de théâtre musical psychédélique sur les planches.

La première a eu lieu le 1er novembre au Club Soda, à Montréal, lors des Coups de cœur francophones.

La formation sera bonifiée par l’ajout du claviériste Mathieu Pelgag et du percussionniste Jonathan Bigras de Galaxie. Les Hay Babies, qui sont choristes, interpréteront aussi des personnages.

On retrouvera aussi Anna Frances Meyer, des Deuxluxes, Robin-Joël Cool dans le rôle de Kevin et la comédienne Diane Losier dans celui de la narratrice.

« On n’a aucune idée de la chance qu’on a de pouvoir présenter cet opéra rock. On souhaite qu’il ait une longue vie. On espère que les gens vont aimer ça et que l’on pourra en faire d’autres. Et même si on fait seulement cinq spectacles, ça aura été ça. Ça va avoir été une belle réussite dans ma vie personnelle », a confié le spectaculaire chanteur.