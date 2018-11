Le PLQ souligne l’anniversaire de son chef intérimaire... et nous aussi!

C’est l’anniversaire du chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, en ce mardi.

Le parti a d’ailleurs publié un montage photo du député de Mont-Royal–Outremont.

«Nous avons adapté votre photo officielle pour l’occasion. En espérant que vous ne nous en voudrez pas!», peut-on lire.

Joyeux anniversaire @PierreArcand! 🎉



Nous avons adapté votre photo officielle pour l’occasion.

En espérant que vous ne nous en voudrez pas! 😅#PLQ #PolQc #AssNat pic.twitter.com/mclNRmnLwr — Parti libéral du Québec (@LiberalQuebec) 13 novembre 2018

Oh non, on ne vous en veut pas... au contraire!

Bonne fête M. Arcand!

Voici Pierre Arcand dans 5 endroits où les fêtés sont rois.

Aux arcades

Montage ML

Au laser tag

Montage ML

Au zoo

Montage ML

Aux glissades d’eau

Montage ML

Dans un centre d’amusement familial