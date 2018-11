Les étudiants de l'UQAM pourront choisir leur prénom

Les étudiants de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pourront bientôt être identifiés par un prénom qu’ils auront eux-mêmes choisi dans des documents, ressources et communications non officiels de l’institution.

Des étudiants pourront par exemple choisir leur prénom sur leur carte étudiante, leur courriel de l’UQAM ou le répertoire des étudiants.

«Dès le 4 janvier 2019, dans une démarche qui se veut inclusive et neutre, l’UQAM sera la première université francophone au Québec qui permettra, à certaines conditions, à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui en font la demande d’ajouter un prénom choisi à leur dossier étudiant», a affirmé Danielle Laberge, vice-rectrice à la vie académique, dans une communication envoyée aux étudiants et aux membres du personnel.

Sur son site internet, la direction a mentionné que cette mesure «vise à mieux refléter la réalité de certaines personnes et à faciliter leur parcours et leurs interactions au sein de la communauté universitaire». Elle pourrait notamment plaire à certains étudiants étrangers qui préfèrent avoir recours à des prénoms plus faciles à prononcer ou à utiliser ici ou à ceux préoccupés par leur genre.

Le personnel aura ultérieurement l’occasion de se prévaloir des mêmes droits.

Toutefois, le prénom légal restera en vigueur pour des fins administratives et officielles pour des documents comme les relevés de notes officiels, les diplômes et les attestations officielles émises par le Registrariat et les documents de nature financière (relevés d’impôt, chèques, etc.).