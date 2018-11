Les gardiens du Canadien: un sujet toujours aussi chaud

Encore une fois cette saison, le gardien numéro 1 du Canadien de Montréal, Carey Price, éprouve de la difficulté à enchaîner les performances convaincantes, au point où certains partisans réclament son départ, tandis que d’autres souhaitent voir à l’œuvre Antti Niemi plus souvent.

D’ailleurs, l’entraîneur-chef Claude Julien a plu à quelques amateurs en laissant Price sur le banc lors des deux derniers matchs (incluant celui de mardi face aux Oilers d’Edmonton). Les débats sur le gardien devant défendre régulièrement le filet du Tricolore font rage depuis longtemps, très longtemps, même. Que ce soit Patrick Roy, Jocelyn Thibault, José Théodore, Jaroslav Halak ou Price, la plupart des hommes masqués ayant évolué dans le marché montréalais ont été placés au cœur du débat, bien malgré eux.

Peu importe l’identité de l’heureux élu, les fidèles supporteurs du Canadien continueront de scruter à la loupe le travail du gardien de leur équipe favorite. Question de rester dans le ton, l’Agence QMI propose une courte présentation des batailles pour le poste de partant ayant marqué la mémoire des partisans du Bleu-Blanc-Rouge depuis la première saison de Roy, en 1985-1986.

1-Patrick Roy vs Doug Soetaert vs Steve Penney

Les mordus du Canadien savent que la formation montréalaise a remporté la coupe Stanley au printemps 1986, surtout grâce au travail de Roy. Cependant, peu se rappellent des ennuis vécus par la verte recrue pendant le calendrier régulier. Son entraîneur-chef Jean Perron avait eu recours à un ménage à trois, une rareté dans le hockey d’aujourd’hui.

Les deux autres concurrents de «Casseau» à l’époque étaient Doug Soetaert et Steve Penney, celui-là même qui avait mené la Sainte-Flanelle au troisième tour éliminatoire deux ans plus tôt. Au total, Roy a disputé 47 matchs de saison contre 23 pour Soetaert et 18 pour Penney. La suite, bien, le célèbre numéro 33 s’est chargé de l’écrire en séries, au terme desquelles il a empoché le trophée Conn-Smythe.

2-Patrick Roy vs Brian Hayward

Même en ayant le statut de gagnant de la coupe Stanley, Roy n’a pas eu le monopole du filet tricolore, du moins, avant la campagne 1989-1990. À ses deuxième et troisième saisons complètes dans la Ligue nationale, il a totalisé respectivement 46 et 45 rencontres, comparativement à 37 et 39 pour son substitut Brian Hayward.

En raison des problèmes de Roy devant le filet, Hayward a d’ailleurs eu droit à la plupart des parties éliminatoires en 1987, à partir de la série de deuxième tour contre les Nordiques de Québec. L’Ontarien est celui qui portait les jambières le soir du fameux but refusé au défenseur du fleurdelisé Alain Côté.

3-Jocelyn Thibault vs José Théodore vs Pat Jablonski

Après la très médiatisée transaction l’impliquant avec Roy en décembre 1995, Jocelyn Thibault a reçu sa large part de critiques. L’ancien de l’Avalanche du Colorado a certes participé à 61 matchs en 1996-1997, il reste que son rendement lui a valu quelques moments de réflexion sur le banc, surtout que l’équipe a récolté seulement 31 victoires cette saison-là.

Ainsi, Pat Jablonski et le jeune José Théodore ont eu droit à 17 et 16 joutes, respectivement. En séries, Thibault n’a pas fait le travail face aux Devils du New Jersey, incitant l’instructeur-chef Mario Tremblay à utiliser Théodore au cours des deux derniers affrontements du duel de premier tour. Plusieurs retiendront les 56 arrêts de «Théo» permettant à son club d’éviter le balayage dans la quatrième partie.

4-Jocelyn Thibault vs Andy Moog

En 1997-1998, le Canadien a eu davantage de stabilité devant le filet, ce qui lui a valu une présence au deuxième tour éliminatoire. Thibault et le vétéran Andy Moog ont partagé le boulot, participant respectivement à 47 et 42 rencontres.

C’est Moog qui a reçu le mandat de se mesurer aux Penguins de Pittsburgh en séries et il a permis au Tricolore de l’emporter en six parties. Les choses se sont compliquées contre les Sabres de Buffalo à l’étape suivante, la troupe d’Alain Vigneault pliant l’échine en quatre joutes après avoir utilisé Moog, Thibault et Théodore.

5-Cristobal Huet vs Carey Price et autres

Tout au long de son séjour à Montréal, Cristobal Huet a eu à lutter pour son temps de jeu, notamment avec David Aebischer, Halak et Price. En 2006-2007, il a reçu l’appel de l’entraîneur 42 fois, contre 32 pour Aebischer et 16 pour Halak. On se rappellera le dernier match de la campagne où Guy Carbonneau a choisi le Français pour un rendez-vous sans lendemain avec les Maple Leafs de Toronto. Huet a échoué et le Canadien a perdu 6 à 5, étant exclu des séries.

La saison suivante, le sympathique Européen a joué 39 fois, deux de moins que Price. Celui-ci a eu le dernier mot le 26 février 2008, quand Huet a été échangé aux Capitals de Washington.

6-Carey Price vs Jaroslav Halak

«Halak ou Price?» fut une question brûlant les lèvres des plus ardents partisans du Canadien. En 2009-2010, le Slovaque semblait détenir les réponses que son vis-à-vis n’avait pas. Halak a mené son club à la finale d’association grâce à des performances étincelantes lors des deux premiers tours éliminatoires face aux Capitals et aux Penguins, tandis que Price présentait un dossier de 13-20-5 pendant le calendrier régulier.

Malgré un printemps hors de l’ordinaire de Halak et la campagne insatisfaisante de Price, le Canadien a tranché le 17 juin 2010 en cédant le premier d’entre eux aux Blues de St. Louis. Aux yeux de la direction, Price demeurait le gardien d’avenir de l’équipe.