Les Soeurs de la Charité veulent que le CIUSSS paie

Les Sœurs de la Charité de Québec, visées par une requête pour permission d’exercer une action collective concernant des abus qui auraient été commis à l’endroit de pensionnaires à l’orphelinat du Mont d’Youville, souhaitent que leurs frais de défense et toute indemnisation éventuelle soient payés par leur codéfendeur, le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Dans l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie déposé au dossier en Cour supérieure le 26 octobre, les Sœurs de la Charité demandent au juge Étienne Parent de condamner le CIUSSS à leur payer « un montant à parfaire correspondant à toutes les sommes nécessaires pour assurer [leur] défense » et à les indemniser « de toute condamnation en capital, intérêts et frais de justice qui pourrait être prononcée contre elle[s] en la présente instance ».

Les avocats des religieuses soutiennent que les obligations de la Corporation du Mont d’Youville, depuis la fusion avec le Centre jeunesse de Québec en 1996, incombent désormais au CIUSSS. Ils citent une « convention de désintéressement » intervenue en juillet 1996 entre les Sœurs de la Charité et la Corporation du Mont d’Youville.

Selon l’article 3, par le paiement de 935 000 $, « la Corporation dégage la Communauté [...] de toutes obligations au passif, actuel ou contingent de la Corporation et accorde à la Communauté quittance générale et finale de toutes réclamations [...]. »

Il est précisé qu’« en cas de poursuite dirigée contre la Communauté fondée sur les obligations réelles ou prétendues de la Communauté en rapport avec toute dette ou quelque affaire de la Corporation, cette dernière s’engage à prendre le fait et cause de la Communauté, à l’indemniser de toutes pertes ou dommages subis en plus de lui avancer, sa demande [sic], toutes sommes nécessaires pour assurer sa défense à l’encontre de toute telle poursuite ».