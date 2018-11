L’imprimé à fleurs même en hiver

Longtemps réservé aux saisons chaudes, l’imprimé à fleurs se porte maintenant toute l’année ! Rien de mieux pour illuminer votre look en cette période plutôt sombre pendant laquelle les jours sont trop courts.

La robe de Laura Ingalls

L’imprimé à fleurs le plus tendance cet automne est celui garni de petites fleurs des champs, qui ne sont pas sans nous rappeler la célèbre série La petite maison dans la prairie. Et justement, pour ne pas tomber dans le look campagnard, il faut s’assurer de porter ce genre de robe avec des accessoires tendance comme des bottillons blancs ou rouges ou un sac à main sobre.

Fleurs et cachemire

Un duo chic et classe ! On mixe les fleurs avec des matières chaudes qui font passer les fleurs de la saison estivale au froid nordique. Le choix d’une couleur neutre rendra l’ensemble plus classique.

Coup de cœur

Fleurs et denim

Le denim donne du caractère aux fleurs et nous fait oublier le petit côté très fille associé aux fleurs.

Un duo passe-partout parfait pour les week-ends.

Fleurs en liberté

Les pièces longues et fluides sont parfaites pour accompagner les hauts fleuris. Elles sont en continuité avec l’esprit de liberté qu’inspire cet imprimé. Étant une couleur de la nature, le vert est parfait pour faire ressortir les imprimés à fleurs.

On en parle

Rencontre entre la mode et le théâtre

Le designer Denis Gagnon signera les costumes de la pièce Centre d’achats écrite par Emmanuelle Jimenez et mise en scène par Michel-Maxime Legault. Les spectateurs pourront ensuite se procurer leurs tenues favorites à la boutique du designer. Centre d’achats est présentée jusqu’au 1er décembre dans la grande salle du Centre du Théâtre avec une distribution impressionnante, dont Anne Casabonne (sur la photo), Danielle Proulx, et Madeleine Péloquin. Les chaussures sont commanditées par Aldo et les perruques sont signées Denis Binet.

Nouveauté

Simon Chang pour tous les budgets

Le designer canadien Simon Chang collabore avec le détaillant canadien Tigre Géant pour offrir une collection tendance à prix plus qu’abordable. La nouvelle collection POP de vêtements pour femmes est déjà en magasin dans tout le Canada et en ligne sur gianttiger.com.

Achat de la semaine

Soirée magasinage et bienfaisance

La Fondation Véro et Louis se joint à la Maison Ogilvy pour la traditionnelle soirée Ogilvy en Fête qui aura lieu le mercredi 21 novembre de 19 h à 22 h, dans le fameux magasin de la rue Sainte-Catherine à Montréal. C’est une occasion unique de se faire chouchouter tout en magasinant pour une bonne cause. Manucure, maquillage, bouchées, DJ vous attendent pour passer une soirée glamour mémorable. Les billets se vendent 100 $ et une carte de 25 $ vous sera remise pour magasiner chez Ogilvy. Achetez le vôtre sur fondationverolouis.com.