Malgré trois victoires en 40 matchs, Hue Jackson se trouve un nouvel emploi avec les Bengals

L’ex-entraîneur-chef des Browns de Cleveland Hue Jackson a été embauché par les Bengals de Cincinnati à titre d’adjoint spécial à l’instructeur-chef Marvin Lewis, mardi, et ce, malgré un piètre bilan avec son ancienne organisation.

Jackson a été congédié le 29 octobre par les Browns, après avoir conservé un dossier de 3-36-1 à la barre de leur équipe. D’ailleurs, Cleveland a été incapable d’obtenir une seule victoire sous ses ordres en 2017, devenant le deuxième club de l’histoire de la NFL à présenter une fiche de 0-16.

L’homme de 53 ans semble cependant avoir tous les atouts requis pour travailler efficacement, aux dires de Lewis. Les deux hommes se sont côtoyés de 2004 à 2006, lorsque Jackson agissait comme entraîneur des receveurs de passes des Bengals dirigés par Lewis. Après une campagne avec les Raiders d’Oakland, Jackson est revenu à Cincinnati, où il a assumé divers rôles durant quatre ans.

«Je suis à l’aise avec Hue et son habileté à m’appuyer quotidiennement pour certaines responsabilités en défense, incluant l’analyse de nos adversaires et le support auprès des joueurs et des autres instructeurs», a commenté Lewis au site NFL.com.

À Cincinnati, Jackson offrira son expertise pour améliorer la brigade défensive. Les Bengals ont limogé le coordonnateur Teryl Austin, lundi. L’équipe a concédé 51 points aux Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.