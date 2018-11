Marc Bergevin relativise les déboires de Carey Price

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a relativisé les récents déboires de son gardien Carey Price, mardi à Toronto, où se tient la rencontre des directeurs généraux.

Price a accordé quatre buts ou plus lors de ses quatre dernières sorties, mais Bergevin estime que la brigade défensive devra rehausser son niveau de jeu.

«Il était à ,920 il n'y a pas si longtemps [NDLR: il présentait un taux d’efficacité de ,922 après le match contre les Bruins de Boston], a-t-il observé. Là, son rendement a baissé. En ce moment, c’est certain qu’on a encore des lacunes défensivement et c’était le cas même lors du dernier match contre Vegas. Que ce soit Carey ou Antti [Niemi], on va exposer nos gardiens si on ne les aide pas.»

«Quand le travail défensif de l'équipe s'améliorera, je pense qu’on aura du succès et Carey aussi.»

Agréable surprise

Comme tous les observateurs, le patron hockey du Tricolore a été surpris par le début de saison retentissant de Max Domi. Bien entendu, il croyait avoir obtenu un bon joueur durant l'été, mais il ne se doutait pas que l'attaquant amasserait 21 points à ses 17 premiers matchs.

De l'avis du DG, le marché de Montréal, où le hockey soulève les passions, a galvanisé la progéniture de Tie.

«Je ne m’attendais pas [à un impact aussi important], a avoué Bergevin. Je te dirais que je voyais un bon joueur de hockey en lui. Je voyais un joueur qui avait eu beaucoup de succès dans les rangs juniors, mais ça ne se transpose pas toujours dans la Ligue nationale. Il était dans un environnement qu’il voulait quitter, probablement. Il voulait être dans un marché de hockey.»