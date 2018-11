Mémoire tranchée

Cette semaine, on se souvient, pourtant j’ai peur de me rappeler.

Dimanche matin, jour du Souvenir, je me lève dans mon appart d’Hochelaga-Maisonneuve construit en 1902. Les planchers craquent sous mes pas, défiant le sommeil de mes colocs; les lattes couinent leur mémoire du passé.

Entre les craques, on peut entrevoir les souvenirs d’une famille d’ouvriers dont le père fut appelé à la conscription en 1917, confiant à sa femme soin de l’avenir du peuple: les enfants. Les égratignures du plancher témoignent de ces années où l’on mangeait de la misère. Elle se trouvait chaque jour au menu.

La douleur du souvenir

Est-ce qu’en tant que société on se rappelle:

Que plus de 68 000 soldats canadiens sont morts durant la Première Guerre mondiale?

Que le viol était massivement utilisé comme arme de guerre?

Qu’après la guerre, une pandémie de grippe a tué une cinquantaine de millions de personnes?

Non? Pourquoi? Parce que ça fait mal de se rappeler, ça réveille de vieux traumatismes sociétaires. Parce qu’on a honte de savoir qu’on n’apprend pas de nos erreurs. Parce que c’est arrivé à nos ancêtres, pas à nous, mais nos ancêtres c’est aussi nous.

Les livres d’histoire ont agi en barrière psychologique comme si on nous racontait les péripéties de personnages fictifs, héros des tranchées, héroïnes des industries. Ces héros distancés de notre réalité, de notre vie ordinaire. C’est ce qui nous a permis de sublimer.

Le passé influence le futur

Un siècle plus tard, la tension du climat international me pousse à me questionner: moi Madeleine 22 ans, vivrais-je un jour la guerre? Est-ce que Trump sabotera toutes chances d’un apaisement mondial? Les changements climatiques nous obligeront-ils à rationner les ressources comme nos arrières grands-mères ont fait en temps de guerre?

Impossible pour mon esprit d’imaginer le pire, je ne suis pas programmée pour ça. Je suis amnésique.

Comme l’écrivait Jean-Pierre Ferland: «on oublie qu’on oublie».

Je ne veux jamais oublier de me souvenir...