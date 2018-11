Partenariat entre Sunwing et Québecor: les tropiques au Centre Vidéotron

Une ambiance digne des tropiques s’emparera du bar sportif du Centre Vidéotron, qui devient le Salon Sunwing à la suite d’un partenariat survenu entre Québecor Groupe Sports et divertissement et le transporteur aérien.

Des promotions et des « concours vacances » seront notamment offerts aux spectateurs. Ces derniers pourront d’ailleurs prendre des autoportraits dans l’aire prévue à cet effet et courir la chance de remporter un forfait vacances tout compris pour deux dans l’une des destinations desservies par Sunwing.

« Les couleurs de Sunwing sont là depuis septembre. On avait profité de notre gros automne pour que les gens voient les nouvelles couleurs », confie le directeur des communications et du marketing pour Québecor Groupe Sports et divertissement, David Messier. « Maintenant, on peut l’annoncer officiellement. »