[PHOTOS] Ce gîte touristique du Lac-Saint-Jean est le plus convivial au Canada

ALMA | Un gîte touristique du Lac-Saint-Jean est reconnu à travers le monde pour sa convivialité.

Une femme d’Alma qui a réorienté sa carrière d’enseignante s’illustre aux quatre coins du monde après avoir plongé les deux pieds dans le vide, en 2012. Louiselle Turcotte, 55 ans, a troqué son chapeau de prof d’école pour celui d’aubergiste. Elle et son conjoint à la retraite, Langis Bouchard, 61 ans, ont transformé leur vaste propriété en gîte touristique.

Photo courtoisie

Situé en campagne, sur les rives de la rivière Grande Décharge, à Alma, Le Gîte Aux Pignons vient de recevoir le titre de gîte le plus convivial au Canada de la part du Travel and Hospitality, un organisme spécialisé de l’Angleterre, dont la mission est de proposer aux touristiques les meilleurs endroits des cinq continents.

Surprise

«La première fois, ils m’ont contacté par courriel pour me dire que j’étais en nomination. Je ne comprenais pas trop qu’est-ce qu’il se passait. Je n’étais pas inscrite nulle part», témoigne Mme Turcotte. Elle pensait qu’il s’agissait d’une arnaque.

Photo courtoisie

Cinq semaines plus tard, le téléphone a sonné. «C’est à ce moment qu’on m’a appris que notre gîte venait de remporter le titre de gîte le plus convivial au Canada. Le comité de sélection a épluché tous les commentaires des clients qui visitent les endroits comme le nôtre partout dans le monde», poursuit la propriétaire de l’établissement.

Lorsqu’elle s’est lancée en affaire, Louiselle Turcotte ne s’y connaissait pas en matière d’hébergement touristique. Elle était tannée du domaine de l’enseignement et se cherchait une nouvelle voie. De fil en aiguille, elle a eu l’idée de transformer sa maison canadienne en pierre taillée en gîte de type bed and breakfast. Leurs cinq enfants avaient quitté la maison. «Je parlais à travers mon chapeau et je disais que je ne ferais rien de moins que le meilleur site au Québec. Nos efforts sont récompensés», affirme la dame.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Famille

Parents de cinq enfants, les promoteurs ont eu une pensée pour les «familles non traditionnelles» lorsqu’ils ont peaufiné leur projet. Le sous-sol du gite est d’ailleurs dédié aux parents qui voyagent avec leurs enfants et ce, peu importe le nombre. «Nous nous sommes privés de voyager avec nos cinq enfants. Tout est conçu pour les familles avec deux parents et deux enfants. Et pourtant, les choses ont beaucoup évolué au fil des ans», terminent les propriétaires.