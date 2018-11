Plusieurs acteurs rendent hommage à Stan Lee sur les réseaux sociaux

La mort de Stan Lee a sans aucun doute ébranlé la communauté artistique hollywoodienne.

Avec tous les films ayant été inspirés par les bandes dessinées Marvel et ses super-héros iconiques, plusieurs acteurs semblent se sentir redevables envers le scénariste américain.

Ils ont tenu à lui rendre un dernier hommage.

Chris Evans

«Il n’y aura pas un autre Stan Lee. Pendant des décennies, il a fourni aux jeunes et aux vieux de l’aventure, de l’échappement, du confort, de la confiance, de l’inspiration, de la force, de l’amitié et de la joie. Il transpirait l’amour et la gentillesse et laissera une marque indélébile sur tellement de vie. Excelsior!»

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 novembre 2018

Ryan Reynolds

«Merci pour tout, Stan.»

Robert Downey Jr.

«Je te dois tout... Repose en paix Stan.»

Dwayne «The Rock» Johnson

«Nous avons perdu un bon. Quel homme et quelle vie. Un super-héros Marvel et co-créateur d’Iron Man, Spider-Man, Hulk, X-men, etc. Quand je suis arrivé à Hollywood, il y a des années, il était si chaleureux et accueillant avec moi. Je ne l’oublierais jamais. Il m’a donné des conseils sages sur comment gérer une carrière. Quelle vie et quelle imagination qui a impacté des générations à travers le monde. Et les générations à venir.»

Chris Pratt

«Merci pour tout Stan Lee! Quelle vie si bien vécue. Je me considère extrêmement chanceux de t’avoir rencontré et d’avoir pu jouer dans un monde que tu as créé.»

Mark Ruffalo

«Triste, triste journée. Repose en force oncle Stan. Tu as fait de ce monde un meilleur endroit à travers le pouvoir d’une mythologie moderne et ton amour d’être humain. Tu nous as laissés extra humains, même super humains. Je suis profondément honoré d’avoir fait partie de la constellation de Stan Lee.»

Hugh Jackman

«Nous avons perdu un génie créatif. Stan Lee était un pionnier dans l’univers des super-héros. Je suis fier d’avoir fait partie de son héritage et d’avoir aidé à ce qu’un de ses personnages prenne vie.»

Samuel L. Jackson

«Merci, Stan Lee, pour l’échappement de ce monde et la joie présente dans les mondes que tu as créés. Tu as fait en sorte que plusieurs croient au bien, à l’héroïque, au mauvais, en l’excitation, et le plus important, tu étais généreux et bon avec nous tous. REP.»

Thank you @TheRealStanLee for the escape from this world & great joy inhabiting the ones you created!! You made so many believe in the good, the heroic, the villainous, the exciting, most of all, you were giving & gracious to us all. RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 12 novembre 2018

Chris Hemsworth

«REP mon ami. Merci pour les aventures incroyables de tes histoires. Mon amour et mon soutien à sa famille et ses amis.»

Tom Holland

«Combien de millions d’entre nous doivent tellement à cet homme, personne plus que moi. Le père de Marvel a rendu tellement de gens heureux. Quelle vie et quelle chose qu’il a accomplie! Repose en paix Stan.»

Paul Bettany

«Il a vécu une belle vie au maximum. Excelsior! 1922 – 2018 Merci Stan Lee, de tous tes admirateurs.»

Jeremy Renner

«REP Stan Lee! Tu es une légende mon ami!»

Josh Brolin

«Stan Lee, Dr Seuss et Ray Radbury. C’est là que tout commence et termine avec moi. Pour ceux d’entre nous qui ont été profondément affectés par l’humanité de son imagination, la compréhension de se dépasser et la nécessité de puiser dans notre imagination, nous te remercions et nous sommes redevables pour toujours. Repose en paix mon cher Stan. Tu as rendu notre passage sur terre meilleur.»

Sebastian Stan

«Merci grande légende. Tu nous manqueras. Je ne serais pas là sans toi.»