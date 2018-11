Pornographie juvénile à Thetford Mines: deux suspects recherchés, un troisième arrêté

Deux hommes âgés de 20 et 21 ans sont activement recherchés par la Sûreté municipale (SM) de Thetford Mines, alors qu’ils seraient impliqués dans la diffusion de quatre vidéos où l’on voit deux adolescentes avoir des relations sexuelles avec des individus de sexe masculin.

Les faits reprochés se sont produits au cours de l’année 2017. Selon la SM de Thetford Mines, l’enquête sur le dossier – amorcé en avril dernier – a démontré que quatre vidéos ont été produites par les amis des partenaires sexuels qui étaient présents lors des ébats.

«Par la suite, ces images ont été distribuées dans un groupe sur les réseaux sociaux», indique Yves Simoneau, porte-parole à la SM de Thetford Mines.

Au moment des faits, les adolescentes étaient âgées de 14 et 15 ans. Leurs partenaires étaient des jeunes hommes âgés entre 17 et 20 ans.

Toujours selon la SM, les trois suspects ont quitté le territoire de Thetford Mines. Un mandat d’arrestation a été lancé le 7 novembre dernier au palais de justice de Thetford Mines.

Un seul des trois suspects – qui était âgé de 17 ans au moment des faits – a été arrêté à Montréal le 8 novembre dernier. Il a été accusé de possession de pornographie juvénile, de production de pornographie juvénile et de diffusion non consensuelle d’une image intime.

Les deux autres individus, l’un âgé de 20 ans et l’autre de 21 ans, sont recherchés pour des infractions de possession de pornographie juvénile, de production de pornographie juvénile et de diffusion non consensuelle d’une image intime.

L’homme de 21 ans est résident de la région de Montréal. Le lieu de résidence du suspect de 20 ans est inconnu.

L'identité des personnes impliquées dans ce dossier n'est pas dévoilée puisqu'elles étaient mineures au moment des faits et certaines le sont encore.

La SM de Thetford Mines rappelle aux parents l’importance de sensibiliser leurs adolescents à ce genre d’événement, dans le but «d’éviter la victimisation et encourager la dénonciation».