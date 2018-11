Postes Canada: pas de grève au Québec mardi

Les syndiqués de Postes Canada ne débrayaient pas mardi au Québec, mais des grèves tournantes avaient lieu dans des centres de traitement ou de distribution des régions de Toronto et Vancouver.

Des arrêts de travail ont aussi été enregistrés en Nouvelle-Écosse, notamment à Halifax, Dartmouth, Lakeside et Tantallon.

La direction de la société d’État fédérale a précisé que ces débrayages ont un impact sur la distribution des enveloppes et des colis.

«Postes Canada travaille fort pour maintenir le niveau de service pour les Canadiens, mais l'établissement de Vancouver est un centre de tri important pour le courrier et les colis au Canada. Les grèves tournantes du syndicat auront donc un impact important sur nos opérations et encore plus de remorques seront en attente», a fait savoir la société mardi.

Postes Canada affirme que ces grèves tournantes ont affecté plus de 150 collectivités depuis qu'elles ont commencé, le 22 octobre dernier.

Les négociations se poursuivaient mardi entre le syndicat et la direction.