Saskia Thuot s'ouvre sur les commentaires incessants qu'elle reçoit sur son poids

Cette semaine, le groupe Équilibre souligne la semaine «Le poids? Sans commentaire» qui vise à sensibiliser les gens sur la question de l’image corporelle et des commentaires «innocents» sur le poids qui peuvent devenir blessants.

L’actrice Marie-Soleil Dion est porte-parole de ce mouvement qui souhaite que les gens cessent de s’attarder sur le poids et l’apparence des gens. Plusieurs autres collègues du showbiz québécois ont également joint leur voix à celle de Marie-Soleil Dion. C'est le cas notamment de Saskia Thuot.

Cette dernière dévoile dans un témoignage touchant qu’elle est constamment bombardée de commentaires sur son physique, sur le web comme dans la vraie vie.

«Une dame m’a interpellée en me disant: Saskia, ben cou’donc t’as l’air ben plus grosse à la TV. Je ne passe pas une journée sans qu’on me fasse des commentaires sur mon apparence. Mais j’aimerais que ça change. Je suis plus qu’une “enveloppe” nous le sommes tous d’ailleurs...»

Celle que l’on a connue en tant qu’animatrice de «Décore ta vie» a donc embarqué à pieds joints dans l’initiative «Le poids? Sans commentaire».

«C’est la semaine: Le poids! Sans commentaire. Parce que parler d’apparence physique est omniprésent dans notre société. Changeons notre façon de parler des gens. Trouvons autre chose pour les qualifier. Et surtout, protégeons les enfants qui nous entourent», indique-t-elle sous une photo Instagram où elle apparaît rayonnante.

L’animatrice termine son message avec un conseil pour les gens qui sont portés à commenter (de façon positive ou négative) le poids des gens: dites autre chose!

« Vous n’avez pas idée comment ces commentaires peuvent affecter leur estime de soi pour toujours. Cessons de parler de poids, il y a tellement d’autres choses à dire! Merci.»