Saturation de vedettes au Colorado

Les amateurs qui se rendront au Pepsi Center pour le match entre l’Avalanche du Colorado et les Bruins de Boston, mercredi, pourraient assister à un festival offensif, et pour cause: les trois premiers pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) seront en action.

Mikko Rantanen (26 points) et Nathan MacKinnon (24), de l’Avalanche, ainsi que Patrice Bergeron (25) occupaient en effet respectivement les premier, troisième et deuxième rangs avant les rencontres de mardi. David Pastrnak dominait quant à lui au chapitre des buts, avec 16.

Regroupés, MacKinnon et Rantanen ont tous deux connu leur meilleure saison en 2017-2018. Cette union coïncide d’ailleurs avec l’émergence de Rantanen, qui disputait une deuxième campagne complète dans la LNH. MacKinnon semble d’ailleurs aimer jouer avec lui.

«Il est incroyable, Mikko est vraiment spécial, a-t-il dit selon des propos rapportés par le site officiel de la LNH. Il est un joueur très polyvalent, il peut tout faire sur la glace. C’est vraiment amusant de jouer avec lui.»

L’avenir de la concession

Si le premier trio de l’Avalanche, complété par Gabriel Landeskog, est l’unité la plus productive de la LNH avec 28 buts et 69 points, celui de Bergeron, Pastrnak et Brad Marchand à Boston n’est pas en reste avec 31 filets et 68 points.

Pivotée par Bergeron, un vétéran de 15 saisons dans la LNH, la combinaison met également en scène la petite peste Marchand, qui trône au sommet du circuit dans la colonne des minutes de pénalité, avec 48.

La pièce maîtresse de cette ligne offensive demeure toutefois Pastrnak, de l’aveu même de ses compagnons.

«Il a eu des saisons avec de très bons départs avant de ralentir, a expliqué Marchand, selon le quotidien "Boston Globe". Mais avec le niveau de confiance qu’il a présentement, de la façon qu’il lance au but, je ne crois pas que ça se produira.»

«Il sera le futur de cette concession. En jouant de cette façon, il force tout le monde à être encore meilleur.»

Les deux équipes ne sont peut-être pas dans la même association, mais cette rencontre sera très importante. Toutes deux dans le portrait des éliminatoires pour le moment, elles ne comptent que quelques longueurs d’avance sur leurs poursuivants. Elles souhaiteront donc, une fois de plus, une performance magistrale de leurs vedettes pour l’emporter.