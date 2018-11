Soccer masculin : au-delà du sport et du titre national

Deux jours après la conquête du championnat canadien U Sports de soccer masculin par ses Carabins de l’Université de Montréal, l’entraîneur-chef Pat Raimondo avoue qu’il est passé par toute la gamme des émotions. Il croit toutefois que ce triomphe ne changera rien.

«Honnêtement, à part les émotions et la grande joie, ça ne change rien, a-t-il dit, dans un communiqué. Ça ne fait que confirmer ce que nous faisons. Et que ça fonctionne. Nos décisions et nos actions sont basées sur des valeurs humaines. On savait qu’un jour ça arriverait. Le "coaching", ça va bien au-delà du sport. On bâtit quelque chose qui représente beaucoup plus que des victoires et des championnats.»

À sa 25e saison comme entraîneur-chef sur le circuit universitaire, Raimondo a mis la main sur un deuxième titre, lui qui a également été victorieux avec les Redmen de McGill en 1997. Aux commandes des Carabins depuis sa création en 2001, il admet volontiers que la victoire de 2-1 obtenue en prolongation sur les Capers du Cap-Breton l’a rendu émotif.

«Les deux ou trois premières minutes, ça se passait dans la tête, mais encore plus dans le cœur. J’ai eu plusieurs images d’anciens joueurs qui ont tout donné à travers les années pour nous aider à faire avancer notre programme de soccer. On a surmonté plusieurs obstacles pour y arriver.»

En contact régulier avec plusieurs de ses anciens protégés, Raimondo confirme qu’il pense beaucoup à eux à travers les célébrations avec ses joueurs actuels.

«J’ai reçu au moins 75 messages textes d’anciens après le match. Et ça provenait d’un peu partout à travers la planète, ajoute-t-il en faisant allusion à la composition multiculturelle caractéristique aux Carabins depuis leurs débuts. J’ai un ancien qui est en Afrique qui m’a envoyé une photo de lui, il portait son t-shirt des Carabins d’il y a 10 ans pour souligner notre victoire.»