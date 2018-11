Tom Wilson peut revenir au jeu

L’attaquant des Capitals de Washington Tom Wilson a effectué un retour à la compétition mardi soir, car un arbitre a réduit sa suspension à 14 matchs.

La formation de la capitale américaine avait rendez-vous avec le Wild du Minnesota en soirée. Par ailleurs, elle visitera le Canadien de Montréal lundi.

Sanctionné pour 20 rencontres après avoir frappé à la tête Oskar Sundqvist, des Blues de St. Louis, durant un match préparatoire, Wilson a déjà manqué les 16 premières parties des siens en 2018-2019. Par ailleurs, il sauvera 378 048 $ en salaire grâce à cette décision.

«C’était définitivement une expérience unique, le genre que tu ne veux jamais vivre, a dit Wilson, avant la rencontre, selon le site officiel de la Ligue nationale. Ça m’a ouvert les yeux. Mais en fin de compte, il y a un match ce soir et je dois me concentrer là-dessus. C’est un gros voyage et je dois aider l’équipe à se remettre sur les rails.»

Le numéro 43 des Capitals avait porté en appel la pénalité imposée par la Ligue nationale à son endroit et le commissaire Gary Bettman avait choisi de maintenir celle-ci le 25 octobre, de sorte que Wilson a dû plaider sa cause devant un arbitre indépendant.