Traitement VIP

La Caisse Desjardins de Québec a tenu, le 24 octobre dernier au Cercle de la Garnison de Québec, sa soirée VIP annuelle organisée spécialement pour sa clientèle immigrante depuis maintenant 10 ans.

Une centaine de nouveaux membres de la Caisse, arrivés récemment à Québec, ont ainsi pu profiter d’un moment très spécial, entre petites bouchées, anecdotes de l’historien Richard Couturier et caricatures de l’artiste Pierre Drysdale. Même les enfants ont pu y trouver leur compte, grâce à un service de garde installé sur place pour animer leur soirée et leur servir un repas. Les convives ont été accueillis, entre autres, par Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec et Michelle Morin-Doyle, la mairesse suppléante de la Ville de Québec.

Le 15 000e diplômé

Photo courtoisie

L’Université du Québec à Rimouski, présente en Chaudière-Appalaches depuis 1980, a remis, depuis ses débuts, plus de 15 000 diplômes à des finissantes et des finissants ayant fait leurs études au campus de Lévis. Lors de la collation de grades de l’UQAR, le 3 novembre dernier au Centre des Congrès de Lévis, Jérôme Duchesneau, diplômé au baccalauréat en administration, a reçu le 15 000e diplôme remis à un finissant du campus de Lévis. Il est accompagné, sur la photo, par le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet.

Généreusement excessif

Photo courtoisie

Le 54e Coquetélions, tenu le 2 novembre dernier aux Espaces Dalhousie au Vieux-Port de Québec, a permis d’amasser près de 190 000$, somme qui sera remise aux oeuvres soutenues par le Club Lions Sillery/ Ste-Foy/ Québec. Sur la photo, du haut, une partie des membres du comité organisateur et sur celle du bas, les coprésidents d’honneur du 54e Coquetelions, Dan Larochelle et Alexandre Trudel, en compagnie de Daniel Hunter, président 2018-2019 du Club Lions Sillery/ Ste-Foy/ Québec.

Fonds d’emprunt Québec

Photo courtoisie

Dans le contexte de son 20e anniversaire, le Fonds d’emprunt Québec a inauguré officiellement ses nouveaux bureaux et sa toute nouvelle initiative, La station Québec, un espace de travail partagé dédié aux travailleurs autonomes et aux petites entreprises. Sur la photo, de gauche à droite, lors de la traditionnelle coupe de ruban: Janek Thibault, directeur au développement des affaires de la Caisse d’économie solidaire Desjardins; Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal, Ville de Québec et adjoint au maire pour le volet Entrepreneuriat; Carole Parent, vice-présidente du CA du Fonds; Aina Rakotoarinivo, DG du Fonds, et Charles Pépin, directeur du Centre Desjardins Entreprises pour Québec et la Capitale.

Promotion

Photo courtoisie

Hill+Knowlton Stratégies (H+K) m’annonce la promotion de Martin Briand à titre de vice-président. Celui qui possède une expérience unique et reconnue de plus de 20 ans dans le secteur de la santé au Québec, avait fait son arrivée chez H&K en 2012. Depuis, il a su mettre à profit son expérience en recherche médicale, ayant complété sa maîtrise et entrepris des études doctorales en médecine expérimentale à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, où il a passé plus de 8 ans. Bachelier en kinésiologie, il a de plus cumulé les responsabilités d’assistant de recherche au centre de recherche de l’Hôpital Laval et de kinésiologue à l’Université Laval.

Anniversaires

Photo courtoisie

Robert Mercure (photo), PDG du Palais des congrès de Montréal et ex-directeur général du Fairmont Le Château Frontenac, 59 ans... Johanne Mailloux, de Québec, conjointe de Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective... Whoopi Goldberg, actrice de théâtre et de cinéma, 63 ans... Gilbert Perreault, joueur de centre de la LNH (1970-87: Sabres), 68 ans... Andrée Lachapelle, comédienne et actrice, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 novembre 2017. Bobby Doerr (photo), 99 ans, ancienne gloire des Red Sox de Boston... 2015. Georges-Hébert Germain, 71 ans, écrivain, l’une des plus belles plumes du Québec... 2010. Renato Larosa, 75 ans, propriétaire fondateur du restaurant Café D’Europe à Québec pendant 45 ans...2009. Michel Coulombe, 54 ans, pharmacien propriétaire Jean Coutu (Lévis)... 1998. Michel Trudeau, 23 ans, le plus jeune frère de Justin Trudeau, premier ministre du Canada.