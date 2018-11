Un influent néonazi montréalais est recherché par le SPVM

L'un des dirigeants néonazis les plus influents en Amérique du Nord, le Québécois Gabriel Sohier-Chaput, fait l'objet d'un mandat d'arrestation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour avoir volontairement fomenté la haine.

Selon des documents juridiques que nous avons pu consulter, le mandat d'arrestation visant l'homme de 32 ans a été émis le 30 octobre dernier. En cas de condomnation, Sohier-Chaput serait passible d'une peine maximale de deux ans de prison.

C'est l'organisation juive B'nai B'rith qui avait porté plainte contre Sohier-Chaput en mai dernier.

« Nous apprécions qu'un mandat d'arrestation ait été émis. Il est important que la police prenne l'antisémitisme et le racisme au sérieux et porte des accusations lorsque ces comportements sont criminels », a réagi Harvey Levin, le directeur régional du chapitre québécois de B'nai B'rith, sur le site web de l'organisme.

Le SPVM a confirmé par courriel que le mandat d'arrestation contre Gabriel Sohier-Chaput était toujours actif en date de mardi matin, mais n'a pu fournir davantage de détails.

Néonazi actif

Mieux connu sous le pseudonyme Zeiger, Sohier-Chaput est l’un des plus importants collaborateurs du Daily Stormer, un média néonazi en ligne qui attire plus de 80 000 visiteurs uniques par mois.

Le technicien informatique de formation a d'ailleurs participé au rallye suprémaciste blanc de Charlottesville, a modéré un forum de discussion et de recrutement extrémiste et a même écrit et numérisé des ouvrages néonazis.

Il était également à la tête d'un groupe néonazi montréalais qui s'organisait en ligne et tenait des rencontres dans des bars.

Capture d'écran

Emplacement inconnu

Zeiger avait fait l'objet d'une enquête de TABLOÏD l'an dernier. Son identité a ensuite été révélée dans une enquête du quotidien The Gazette, qui indiquait d'ailleurs que Sohier-Chaput résidait dans l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.

Le dirigeant néonazi a cessé de collaborer au Daily Stormer et de publier sur son compte Twitter après l'enquête de TABLOÏD.

Selon le mandat d'arrestation, son emplacement actuel est inconnu, mais Zeiger a participé à au moins deux baladodiffusions d'un site web néonazi français depuis que son identité ait été révélée au grand jour.