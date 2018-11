Un titre et une revanche

La dernière fin de semaine a été en montagnes russes pour les Carabins de l’Université de Montréal. Samedi, l’équipe de football était éliminée par le Rouge et Or de l’Université Laval, et dimanche, l’équipe de soccer masculine remportait son premier championnat canadien.

Cette victoire remportée 2 à 1 grâce à un but de Frédéric Lajoie-Gravelle alors qu’il ne restait que 11 minutes à jouer en prolongation, c’est l’histoire d’un programme qui s’est donné pour mission d’exceller, mais aussi celle d’une vengeance enfin consommée.

Après deux victoires en phase préliminaire lors du tournoi disputé en Colombie-Britannique, les Bleus ont vaincu en finale les Capers de l’Université du Cap-Breton, la meilleure équipe au pays, qui subissaient un premier revers cette année, eux qui n’avaient accordé que 7 buts en 14 rencontres avant la finale.

Les Carabins avaient remporté la médaille d’argent l’an passé, s’inclinant lors de la séance de tirs au but devant ces mêmes Capers.

« L’an dernier, on gagnait avec six minutes à jouer, ils ont égalisé tard dans le match et on est allés aux pénaltys, a rappelé l’entraîneur-chef Pat Raimondo. On a commencé le camp le 10 août et les gars n’avaient qu’une chose en tête, retourner au championnat canadien afin de corriger cette erreur de l’année passée. »

Médaille significative

On parle surtout de l’équipe de football quand il est question des Carabins, mais le palmarès de l’équipe de soccer est très enviable. Depuis sa fondation en 2001, le programme a remporté plusieurs titres provinciaux en plus d’ajouter trois médailles de bronze au championnat canadien.

« Pour le programme de sport d’excellence, c’est une médaille significative parce qu’il y a 48 équipes universitaires au Canada. Ce championnat est un signe de santé », a soutenu la directrice du sport d’excellence, Manon Simard.

C’est d’ailleurs le second championnat national masculin de l’Université, l’autre ayant été remporté par l’équipe de football en 2014.

Déception effacée

Ce championnat est d’autant plus satisfaisant pour l’entraîneur adjoint, Wandrille Lefèvre, qu’il vient effacer une lointaine déception.

« Il y a 10 ans, j’étais là comme joueur et je me rappelle avoir perdu en demi-finale », s’est souvenu l’ancien défenseur de l’Impact.

« On le vit différemment, mais à la fin, c’est le même sentiment. Tu as le même sentiment d’accomplissement quand tu gagnes, par contre il y a plus de stress parce que ton travail d’entraîneur entre en scène avant le match à 80 %. »

Longue attente

Pour Raimondo, c’est un second titre national qui vient couronner ses 25 ans de carrière comme entraîneur au soccer universitaire.

Il l’avait remporté à ses débuts avec les Redmen de McGill, en 1997. Puis, en 2001, il lançait le tout nouveau programme des Carabins, dont il a été le seul entraîneur en 18 années d’existence.

« Honnêtement, en 1997, j’étais peut-être trop jeune et trop immature pour comprendre l’ampleur de ce championnat canadien, admet-il sans gêne. Ça faisait quatre ans que j’étais là, ç’a été trop simple.

« Dix-huit ans plus tard, on a travaillé pour ce championnat, on a mis des heures et des heures, alors le deuxième est un peu plus spécial. »

C’est d’autant plus vrai que Raimondo a dirigé un groupe soudé, comme a pu le constater l’ancien joueur de l’Impact Zakaria Messoudi, qui disputait une unique saison universitaire, son admissibilité ayant été réduite en raison de ses années professionnelles.

« J’ai été surpris par le désir du groupe d’aller chercher ce championnat. Ça n’a vraiment pas été facile parce que c’est un travail de plusieurs mois. »