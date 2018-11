Véronique Cloutier répond à un commentaire désobligeant sur son physique

À l’ère des réseaux sociaux, ce n’est pas facile pour plusieurs vedettes québécoises d’être constamment scrutées sous la loupe.

Derrière leurs écrans les gens ne se gênent pas pour passer des commentaires douteux sur l’apparence des vedettes, chose qu’ils ne feraient jamais s’ils les rencontraient en vrai. La dernière personne à subir un commentaire plate d’un internaute est Véronique Cloutier.

Ce qui lui est reproché sous une vidéo «live» partagée sur Facebook? Son chignon qui selon une personne, ne lui va pas bien du tout.

Capture

Alors que souvent les vedettes décident d’ignorer ce type de commentaire, Véro, elle, a choisi de répondre à cette critique.

«Ben moi, y’a des matins où je suis SPM, en préménopause, y’a rien à faire avec mes cheveux, je me trouve laide. Pis là je dois faire une vidéo pour les centaines de milliers d’abonnés FB qui nous suivent Ricardo et moi. Faque je me maquille, je me fais un chignon du mieux que je peux, je me mets un sourire dans face pis je vais travailler en me disant: “De toute façon Véro, les gens ne verront même pas ça, c’est un si beau concours! Fais pas ta superficielle!”

Mais là y’a des madames ménopausées à la chevelure de rêve qui me gossent avec ça. BON DIMANCHE LE MONDE!»

Capture

Une bonne chose, Véronique Cloutier semble prendre le tout de façon positive et les internautes ont été nombreux à appuyer ses propos à grands coups de mentions «j’aime».