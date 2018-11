Vers une nouvelle hausse d’achalandage pour le RTC

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) a connu une nouvelle hausse d’achalandage en 2018, la deuxième après trois années de baisse.

Le directeur général du RTC, Alain Mercier, a prononcé un discours mardi devant la communauté d’affaires lors d’un déjeuner-causerie de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

M. Mercier était venu pour présenter le projet de transport structurant, et en a profité pour livrer un état de situation du transport en commun à Québec. «Dans les deux dernières années, le RTC a réussi à maintenir une croissance de son achalandage», a-t-il affirmé devant les gens d’affaires.

Questionné par les journalistes, à la suite de sa présentation, il n’a pas voulu préciser davantage. «L’année n’est pas finie, mais on est sur la bonne route. On suit les mêmes tendances que l’an passé. On va en parler pendant le processus du budget (de la Ville de Québec). Bientôt on va annoncer le pourcentage», s’est-il limité à dire.

En 2017, le RTC avait connu une très légère hausse de 1 % de son achalandage. Celle-ci faisait suite à trois années de légères baisses.

M. Mercier se dit confiant de renverser la tendance pour de bon. «C’est bien ancré et on est au début de certaines modifications du réseau qui portent fruit.»