Alex Barré-Boulet impressionne à Syracuse

Lorsqu’il s’est entendu avec le Lightning de Tampa Bay en mars dernier, Alex Barré-Boulet s’est retrouvé au cœur d’une véritable tempête médiatique.

L’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand a fait la une des quotidiens montréalais. Sa signature avec le Lightning a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs partisans des Canadiens de Montréal se sont déchaînés sur les réseaux sociaux.

Deux mois plus tard, le meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec était sacré joueur de l’année dans la Ligue canadienne de hockey.

La carrière professionnelle de Barré-Boulet a pris son envol en octobre dernier. Le principal intéressé évolue maintenant avec le club-école du Lightning dans la Ligue américaine de hockey, le Crunch de Syracuse.

L’attaquant de 21 ans a retrouvé la quiétude et s’adapte lentement mais sûrement à sa nouvelle vie dans l’État de New York.

«Ça va bien à date, a indiqué Barré-Boulet à la chaîne TVA Sports. L’adaptation s’est bien passée. Je suis chanceux d’avoir des vétérans qui m’ont aidé et qui m’ont expliqué comment ça marchait dans la Ligue (américaine).»

Le natif de Montmagny dans la région de Québec revendique une récolte de sept points en 11 parties. Son entraîneur-chef à Syracuse, le Québécois Benoît Groulx, lui a confié un rôle régulier avec le Crunch pendant que le club est aux prises avec plusieurs joueurs blessés à long terme.

«Alex a une grande qualité : il a le feu dans les yeux, indique Groulx. Je l’ai jumelé à Cory Conacher et Andy Andreoff. Si tu leur parlais, ils ne te diraient que de bons mots sur lui. Ils sont vraiment contents de jouer avec Alex.»

Un style à peaufiner

En regardant jouer son nouveau protégé, Groulx y voit un beau potentiel.

«C’est un jeune joueur qui commence. Il a beaucoup de choses à améliorer pour arriver dans la Ligue nationale, mais il a des débuts très intéressants.»

Parmi les ajustements à faire pour réaliser son rêve, Barré-Boulet doit continuer d’améliorer sa force physique et son coup de patin.

«Ça va être une saison d’apprentissage, reconnait l’attaquant de 5 pieds 10 pouces et 170 livres. J’ai beaucoup à apprendre si je veux jouer dans la LNH. La vitesse du jeu est différente, les gars sont plus gros et plus forts physiquement. Tu n’as pas autant de temps que dans le junior pour faire tes jeux.»

Le numéro 12 du Crunch est néanmoins parvenu à faire sa place. Il arrive au deuxième rang des pointeurs chez les recrues de l’équipe, deux points derrière Taylor Raddysh, un choix de deuxième tour du Lightning en 2016.

«Son patin n’est pas une lacune, mais il reste à améliorer quand même, précise l’ancien entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. C’est un petit gars déterminé qui va réussir, par son talent et son travail acharné, à aboutir dans la LNH.»

À la bonne école

Auteur d’une campagne de 116 points, dont 53 buts, avec l’Armada l’an dernier, Barré-Boulet a été frappé par la culture gagnante au sein de l’organisation du Lightning.

«Tu ne peux pas demander mieux que ça! lance-t-il. La première chose qu’ils te disent au camp du Lightning, c’est qu’ils veulent gagner la coupe Stanley et rien d’autre. Ici à Syracuse, c’est la coupe Calder et rien d’autre. C’est une organisation qui aime gagner et qui développe bien ses jeunes.»

Les histoires à succès sont nombreuses au sein de l’organisation. C’est une belle inspiration pour l’ancien de l’Armada et des Voltigeurs de Drummondville.

«J’ai le même agent que Yanni Gourde (Paul Corbeil). Il travaille tellement fort. C’est un petit joueur, mais ça ne parait pas sur la glace, car il gagne ses batailles à un contre un. J’essaie de faire comme lui.»

La nouvelle réalité du hockey professionnel accorde de moins en moins d’importance aux pouces et aux livres, constate son nouvel entraîneur-chef.

«Je ne pense plus qu’on évalue les joueurs de hockey selon leur gabarit. On les juge selon ce qu’ils accomplissent sur une glace et les jeux qu’ils peuvent faire. Et je peux dire qu’Alex est capable de faire beaucoup de jeux. C’est un compétiteur!» de conclure Benoît Groulx.

Un compétiteur qui refera peut-être beaucoup parler de lui un jour.